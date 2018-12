TechRadar Norge RSS

RSS (Really Simple Syndication) gjør det mulig å se store mengder innhold uten å måtte besøke mange forskjellige nettsider.

Alt dette innholdet blir presentert i en enkel liste, slik at du sparer tid og aldri går glipp av nyheter om ting du er opptatt av.

Det er enkelt å velge hva slags innhold du vil få levert på denne måten: trykk på RSS-ikonet på en side, eller velge en av URL-ene nedenfor. Deretter kan du abonnere på din valgte «feed».

Hvordan lese en RSS-feed

Det finnes hovedsakelig to måter å lese en RSS-feed, og den første innebærer i installere en RSS-utvidelse i nettleseren din. Bruker du Chrome kan du prøve RSS Feed Reader, mens Firefox-brukere kan prøve Brief. Safari har for øvrig en slik funksjon innbygget.

Den andre metoden innebærer å bruke en dedikert RSS-leser. Slike programmer sjekker automatisk etter oppdaterte feeds, og presenterer nyheter som klikkbare linker.

En mulighet er å bruke en tjeneste som Feedly, og bruker du PC kan du for eksempel laste ned FeedDemon, mens Reeder er et godt alternativ for Mac-brukere. Det finnes for øvrig også tilsvarende apper for iOS og Android.

Abonnere på en RSS-feed

Klikk på linken til en av RSS-feedene nedenfor, så blir du tatt videre til en liste med saker. Her kan du enten velge å abonnere direkte i nettleseren ved å følge instruksjonene på skjermen, eller kopiere URL-en til siden fra adresselinjen. Så går du til videre til din valgte RSS-leser, og limer inn adressen. Ta eventuelt en titt på hjelpesidene til RSS-leseren, for å finne ut akkurat hvordan du gjør det.

