Slik ser du årets Apple-lansering direkte

I kveld går Apples store 2018-lansering av stabelen der vi venter at Apple skal lansere nye telefoner, ny Apple Watch og ny iPad Pro, og vi i TechRadar skal selvfølgelig være til stede og bringe deg alle nyhetene etter hvert som de dukker opp.

I tillegg kan du også se presentasjonen direkte på nett hvis du har mulighet, og nedenfor ser du hvordan du får tilgang til live-sendingen på ulike enheter.

Når lanseres iPhone XS? Onsdag 12. september kl. 19 norsk tid. Hvor lenge varer lanseringen? Det varierer fra år til år, men i fjor varte arrangementet i rundt to timer.

Har du ikke mulighet til å se lanseringen direkte, kan du også følge med på live-bloggen vår som du vil finne på TechRadar.com.

Telefonene vi forventer å se er iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XC, og ved siden av dem vil nok også Apple Watch 4 og kanskje også iPad Pro 3 dukke opp.

I tillegg er det også mulig at vi får se en ny Apple TV, AirPods 2 og til og med HomePod 2, og kanskje vi også endelig for en offisiell lansering av Apples trådløse lader AirPower.

Slik ser du lanseringen på Twitter

Den enkleste måten å se lanseringen direkte, er å gjøre det på Twitter.

Dette er faktisk første gang Apple har gjort direktesendingen tilgjengelig på et sosialt nettverk. Trykker du «like» på tweeten nedenfor, får du til og med en påminnelse om å følge med når lanseringen starter.

Har du ikke mulighet til å se sendingen direkte, kan du jo la den påminnelsen minne deg på å følge med på live-bloggen vår i stedet.

Join us 12 September at 6:00 pm to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/ufxuu3kt9HSeptember 10, 2018

Hvordan se lanseringen på iPhone, iPad eller Mac

Før Twitter ble en mulighet var dette den enkleste måten å se lanseringen på – du kan nemlig strømme den direkte i Safari på Apple-enheten din.

Du må ha en iPhone eller iPad som kjører iOS 10 eller høyere, mens Mac-en din må ha macOS Sierra 10.12 eller nyere.

Her er linken du skal gå til hvis du bruker Safari på Mac, iPhone eller iPad.

Slik ser du lanseringen på Apple TV

Har du en Apple TV? Da kan du se lanseringen ved å laste ned Apple Events-appen.

Her er en link til appen du trenger, men husk at enheten må være oppdatert til tvOS 10.2 for at det skal være mulig å laste den ned. Når arrangement starter, er det bare å åpne appen så kan du se hele live-sendingen i stort format.

Slik ser du lanseringen hvis du ikke har en Apple-enhet

Før årets WWDC-arrangement i Juni var det kun Microsoft Edge som gjorde det mulig for folk som ikke har Apple-enheter å se Apples lanseringer, men i år har det skjedd noen forandringer.

Du kan fortsatt bruke Edge, men selskapet lar deg også strømme live-sendingen via nyere versjoner av Google Chrome og Firefox.

Apple har sagt at sendingen krever støtte for MSE, H.264 og AAC, så det er ikke sikkert alle andre nettlesere vil fungere. Bruk denne linken hvis du skal se direktesendingen via Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.

Hvordan se lanseringen i etterkant

Hvis du ikke har mulighet til å se lanseringen direkte, kan du også se den i opptak i etterkant. Apple har blitt veldig effektive når det kommer til å poste sendingen på iTunes og YouTube, så du finner den nok der kort tid etter at arrangementet er ferdig.

Følg lanseringen på TechRadars live-blogg

Hvis du ikke kan se lanseringen direkte, så kan du i stedet følge vår live-blogg der vi holder deg løpende oppdatert på alle nyhetene etter hver som de kommer. Og selv om du planlegger å se på direktesendingen, så er du hjertelig velkommen til å følge oss i TechRadar også!