Slik bruker du «Finn iPhone» til å finne igjen telefonen eller nettbrettet ditt

Ingen liker tanken på at deres elskede dings skal komme på avveie – eller enda verre – bli stålet. Og fra tid til annen så skjer det som ikke skal skje, en av våre kjære kompanjonger blir borte.

Den gode nyheten er at om du eier en iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods eller til og med en iPod Touch, så kan du spore dem opp med Finn iPhone-funksjonen slik at dere kan gjenforenes.

Programvaren er laget av Apple, og gjør det enkelt å finne tilbake til hvor du sist hadde enheten du søker. Alt du trenger å gjøre er å sette det opp før du går hen og mister den. Og ikke minst, lære hvordan du bruker denne geniale funksjonen.

Denne kjappe guiden vil gi deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å være klar når det verste skjer.

Slik setter du opp din iPhone, iPad, Apple Watch eller AirPods med Finn iPhone

Ta din primære enhet, altså din iPhone, iPad eller kanskje iPod Touch.

Fra hjemskjermen går du til Innstillinger > Passord og Kontoer > iCloud > Finn iPhone (kan også være Finn iPod, Finn iPad) og sørg for at bryteren er slått på. Om dette er første gangen så kan det hende du må skrive inn din Apple ID.

Om du ikke allerede har en Apple ID så kan du velge å opprette en før du fortsetter med instruksjonene.

På denne skjermen skal du også aktivere «Send siste posisjon». Det vil sørge for at enheten din sender lokasjonen sin jevnlig, men også som et siste skrik om hjelp før den går tom for batteri.

(Image: © Hassan Zouhar)

Om du har Apple AirPods eller en Apple Watch parret med din iPhone eller iPad, så vil du også kunne sette de opp i Finn iPhone. Nå er du et steg lenger på veien mot å verne om dine verdifulle eiendeler, skulle du glemme eller miste dem et sted.

Om du tidligere har gjort disse stegene og ønsker å vite hvordan du sporer opp enheten din, så kan du bla litt lenger ned i denne saken for en full guide.

Slik setter du opp Finn Mac

Denne funksjonen er litt forskjellig fra iPhone til Mac, for her må åpne Eple-menyen. Det gjør du ved å klikke på det lille eplet oppe til venstre på skjermen. Her kan du blant annet finne frem til Systeminnstillinger og deretter iCloud.

I denne visningen er det en lang liste med applikasjoner som kan gjøre bruk av iCloud, men mot slutten av listen finner du Finn Mac-ikonet som du trenger å sette en hake i for å aktivere funksjonen.

Når du har gjort det så kan du være litt tryggere på at du står bedre stilt til å finne igjen Mac-en din om den skulle komme på avveie.

Har du mistet din iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods eller Mac? Slik sporer du dem opp igjen på PC eller Mac

Om du har mistet enheten din eller er bekymret for at den er stjålet, så er dette stegene du trenger å ta for å spore den opp igjen.

Først og fremst så skal vi vise deg hvordan du gjør dette fra en PC eller Mac. Det første du må gjøre er å åpne en nettleser og besøke iCloud.com. Når du har logget inn med Apple ID'en din, så kan du klikke på Finn iPhone som ser ut som en liten grønn radar. Når du har skrev inn passordet ditt en gang til, så vil kartet vise lokasjonene til alle dine iOS- og macOS-enheter.

En grønn dott betyr at enheten er online nå, mens en grå betyr at den er offline. Altså ikke koblet til internett. Om den var online i løpet av de siste 24 timene, så vil det stå når og hvor den sist var registrert.

Om en enhet er online så kan du trykke på dotten dens og deretter på informasjons-ikonet (i). Alternativt kan du velge enheten fra menyen på toppen av skjermen.

Et nytt vindu vil komme opp som viser hvor enheten sist var registrert, og hvor mye batteri den hadde igjen. I tillegg vil det komme opp tre alternativer; Spill av lyd (for å finne den igjen i sofaen eller andre steder i nærheten), Mistet-modus (denne lar deg låse og spore enheten samt vise din kontaktinfo på skjermen, og ikke minst Slett iPhone (som lar deg fjernslette innholdet på telefonen).

Om du velger å fjernslette enheten, så vil du miste alt som er på den og ikke sikkerhetskopiert til iCloud. Men det er nyttig og ikke minst gjør det enheten fullstendig verdiløs for eventuelle tyver, ettersom den ikke vil la seg aktivere uten tilgang til din Apple ID.

Om en enhet ikke er online når du er inne og sjekker så kan du velge å motta et varsel nesten gang den kommer på nett.

Slik sporer du dine enheter på iPhone eller iPad

Du kan også spore dine tapte iOS-enheter med en annen iOS-enhet. Det første du trenger å gjøre er å laste ned Finn iPhone-appen fra App Store. Appen fungerer på samme måte som iCloud-hjemmesiden som vi har skrevet om litt lenger opp i denne saken.

Du vil kunne spore opp enhetene (i det minste hvor den sist ble registrert), samt utføre alle de handlinger som kan gjøres via hjemmesiden.

Avslutningsvis; Finn vennene mine-appen kan også brukes for å finne en iPhone tilhørende deg selv eller noen du har valgt å dele lokasjonsdata med. Denne appen gir ikke like mange muligheter for sporing og andre handlinger, men om barnet ditt eller din bedre halvdel har glemt sin iPhone et sted så kan det være en enkel måte å sjekke hvor den var sist.