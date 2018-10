Sådan bruger du Find min iPhone til at lokalisere din forsvundne iPhone, iPad og andre

Ingen bryder sig om at tænke på, at deres elskede gadgets skulle blive væk eller stjålet, men desværre har vores kæreste enheder det med at blive væk.

Den gode nyhed er, at hvis du ejer en iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods eller sågar en iPod Touch, kan du spore den ved hjælp af funktionen Find min iPhone.

Denne software, som Apple har udviklet, gør det nemt at få dem tilbage – du skal blot indstille dine Apple-enheder korrekt, og sætte dig ind i hvordan du bruger værktøjerne til at spore dem.

Denne hurtige guide vil hjælpe dig med at forberede dig på det værste, så du kan slappe lidt mere af med dine Apple-enheder og vende tilbage hertil, når du har brug for at finde dem, hvis uheldet skulle være ude.

Sådan indstiller du din iPhone, iPad, Apple Watch og dine AirPods med Find min iPhone

Start med at tage din hoved-enhed frem – det vil være din iPhone, iPad eller iPod Touch.

Fra home-skærmen går du til Indstillinger > Adgangskoder og konti > iCloud > Find min iPhone (eller Find min iPod eller Find min iPad) og sørg for at funktionen er slået til. Hvis dette er første gang, du indstiller noget, vil du måske skulle angive dit Apple ID.

Hvis du endnu ikke har et Apple ID, vælger du ‘Opret et nyt Apple ID’ og følger instruktionerne.

På samme skærm aktiverer du også 'Send sidste lokalitet'. Denne funktion vil sørge for, at din enhed transmitterer sin placering, når den er ved at løbe tør for batteri. På den måde kan du se, hvor den befandt sig, når du senere prøver at lokalisere enheden.

Hvis du har Apple AirPods eller et Apple Watch parret med din iPhone eller iPad, vil du også få dem sat op inde i Find min iPhone. Nu skulle det være mere sikkert for dig at miste eller forlægge din enhed.

Hvis du allerede har gjort dette, og du er her for at se, hvordan du sporer din enhed, scroller du blot længere ned på siden for at få en fuld gennemgang.

Sådan indstiller du Find min Mac

Det fungerer en smule anderledes på din Mac, så her skal du åbne Apple-menuen ved at klikke på det lille Apple-logo øverst til venstre på skærmen. Her kan du scrolle ned til System Preferences, hvor du finder iCloud-sektionen.

Der vil være en lang række features, som du kan tage backup af til iCloud, såsom Siri og dine noter, men der er også et Find min Mac-ikon, som du skal markere, for at aktivere funktionen.

Nu er du klar til at gå i gang og være tryg i visheden om, at du vil være i stand til at spore din enhed, hvis du skulle miste den.

Har du mistet din iPhone eller iPad, dit Apple Watch, dine AirPods eller din Mac? Her er hvordan du sporer den på en pc eller Mac

Har du mistet din enhed, eller er du bekymret for, om den er blevet stjålet? Så er det på tide at finde ud af, hvor den er.

Vi viser, hvordan du kan gøre dette fra en Mac eller pc. Åbn en webbrowser og gå ind på iCloud.com . Efter at have logget ind med dit Apple ID og adgangskode, klikker du på Find iPhone (ikonet, der ser ud som en grøn radar). Efter at have skrevet din adgangskode igen, vil du kunne se placeringen af alle de tilknyttede iOS-enheder og Mac-computere på et kort.

En grøn prik betyder, at produktet er online, mens en grå prik betyder, at det er offline. Hvis enheden har været online indenfor de seneste 24 timer, vil du få vist det tidspunkt, hvor den sidst blev lokaliseret.

Hvis en enhed er online, klikker du på dens prik, og derefter på informations-ikonet (i). Alternativt, kan du vælge enheden fra dropdown-menuen øverst på skærmen.

Et nyt vinduet vil komme frem og vise, hvornår enheden sidste blev lokaliseret, og hvor meget batteri den har tilbage, sammen med tre muligheder: Afspil lyd (for at hjælpe med at finde enheden, hvis den er et sted i nærheden), Mistet (det giver mulighed for at låse og spore enheden, og levere kontakt-oplysninger – såsom at vise et telefonnummer på din mistede iPhone), samt Slet enhed.

Hvis du ønsker at slette din enhed ved hjælp af denne funktion, vil du miste alting på den, men det er en god mulighed, hvis du har mange personlige oplysninger i backup på iCloud, som du ikke ønsker, at dem der finder din enhed, skal kunne få fat på.

Hvis en enhed er offline, vil du have en anden mulighed: Giv mig besked, når den er fundet. Det vil give dig besked, når enheden igen er online.

Sådan sporer du en mistet enhed med en iOS-enhed

Du kan også lokalisere en mistet iOS-enhed ved hjælp af en anden iOS-enhed. Først skal du downloade Find min iPhone-app’en, hvis du ikke har den allerede – app’en fungerer på samme måde som websiden beskrevet ovenfor.

Du vil derfor være i stand til at spore enhedens placering (eller i det mindste, hvor den sidst blev spottet), og du vil have mulighed for at afspille en alarm eller slette alt fra enheden.

Endelig kan Find mine venner-app’en også bruges til at lokalisere en iPhone fra andre, som du har indvilliget i at dele lokalitets-data med. Denne app har ikke helt så mange sporings-muligheder, men hvis dit barn eller din udkårne forlægger deres iPhone, giver det en hurtig og nem måde at lave det første tjek på.