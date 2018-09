Näin seuraat Applen iPhone-julkistustilaisuutta kaikilla laitteillasi

Applen uskotaan julkaisevan tänään kolme uutta iPhonea, Apple Watch 4 sekä iPad Pro 3. Valmistajalle tyypilliseen tapaan mitään tietoja ei ole vuotanut julkisuuteen ennen tilaisuutta, joten Apple saattaa yllättää meidät myös jollain ennalta odottamattomalla julkaisulla.

Yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook astelee Steve Jobs -auditorion lavalle Suomen aikaa kello 20. TechRadarin kansainväliset toimittajat kertovat kaikki tärkeimmät uutiset ja julkistukset paikan päältä San Franciscosta. Lisäämme englanninkielisen uutissyötteen myös suomalaiselle pääsivullemme.

Tilaisuutta pystyy seurata suorana Applen lähettämän livestriimin kautta. TechRadar päivittää lisäksi omaa reaaliaikaista artikkeliaan, jossa analysoimme kaikkia uutuuksia ja viimeisimpiä uutisia.

Odotamme kuulevamme tänään iPhone XS:stä, iPhone XS Maxista (tai Plussasta) ja iPhone XC:stä. Apple saattaa julkaista lisäksi myös Apple Watch 4:n ja iPad Pro 3:n.

Olemme kuulleet myös huhuja uudesta Apple TV:stä, AirPods 2:ista tai jopa HomePod 2:sta. Saatamme myös viimeinkin kuulla Applen oman langattoman latausalustan, AirPowerin virallisen julkaisupäivän.

Twitter on helpoin tapa seurata Applen uusien iPhone-mallien julkaisua.

Apple tuo livestriiminsä ensimmäistä kertaa myös sosiaaliseen mediaan. Tilaisuutta voi seurata suorana Applen viralliselta Twitter-tililtä. Voit jopa vastaanottaa muistutuksen tilaisuudesta tykkäämällä alla olevasta twiitistä.

