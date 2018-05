Mistä katsoa jääkiekon MM-kisat 2018?

Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut järjestetään tänä vuonna Tanskassa ja niiden televisioinnista vastaa viime vuoden tapaan MTV3. Kanava näyttää ilmaiseksi kaikki Suomen pelit ja turnauksen mitalipelit. Helpoin tapa seurata kisoja Suomessa on siis yksinkertaisesti katsoa ne suoraan televisiosta. Muista kuitenkin valita ilmainen MTV3 HD -kanava, jotta näet pelit entistä terävämpänä.

MTV3 HD löytyy antenniverkossa kanavapaikalta 23 ja kaapeliverkossa operaattorista riippuen kanavalta 23 (Telia ja DNA) tai 37 (Elisa).

Todellisille lätkäfaneille myydään myös Antero Mertarannan selostuksella varustettua C More Total -pakettia, jonka kautta pystyy katsomaan kaikki MM-kisojen ottelut. Paketti maksaa 24,95 euroa kuukaudessa ja siihen sisältyy myös muut C Moren urheilulähetykset, sarjat ja lastenohjelmat. Mielestämme hinta on kuitenkin melko kallis C Moren suppean tarjonnan vuoksi.

Oletko ulkomailla? Katso pelit suoraan YouTubesta!

IIHF (International Ice Hockey Federation) lähettää kaikki pelit suorana Full HD -kuvanlaadulla viralliselta YouTube-kanavaltaan. Lähetystä on rajoitettu siten, ettei se näy tietyissä maissa (mm. kaikki Pohjoismaat paitsi Islanti). Moni suomalainen asuu tai matkustaa kuitenkin myös sellaisissa maissa, joissa lähetys näkyy. Kärjistäen voisi sanoa, että kisat ovat katsottavissa kaikissa maissa, joissa jääkiekko ei ole erityisen suosittu laji. Jos sinua ei siis haittaa englanninkielinen selostus ja asut tai lomailet jossakin alle listatuista maista, pääset helpoimmalla katsomalla pelit suoraan YouTubesta.

MM-kisoja voi seurata laillisesti YouTubesta seuraavissa maissa:

Eurooppa:

Belgia

Bulgaria

Espanja

Hollanti

Irlanti

Islanti

Iso-Britannia

Italia

Itävalta

Kreikka

Kroatia

Kypros

Luxemburg

Portugali

Puola

Ranska

Romania

Serbia

Sveitsi

Turkki

Ukraina

Unkari

Euroopan ulkopuolella ainakin:

Australia

Costa Rica

Etelä-Afrikka

Hong Kong (Kiina)

Intia

Israel

Malesia

Moldova

Thaimaa

Uusi-Seelanti

IIHF:n virallinen YouTube-kanava: https://www.youtube.com/user/icehockey/featured