Livestream af ny iPhone-præsentation: Sådan ser du den store Apple-begivenhed online

Apple vil efter alt at dømme præsentere tre nye iPhones, et Apple Watch 4 , en iPad Pro 3 og måske endnu mere, senere i dag den 12. september. Og du kan følge det hele live, så du kan være blandt de første til at se de nye produkter.

Vi forventer, at Apple-chef, Tim Cook, vil gå på scenen i Steve Jobs Theater i San Francisco i dag den 12. september, og TechRadar vil være der til at give dig de første nyheder om alle de store præsentationer.

Hvornår foregår iPhone XS-præsentationen? Præsentationen er i dag, onsdag den 12. september. Apple’s event er planlagt til at begynde kl. 10 lokal tid, hvilket vil sige kl. 19 dansk tid. Hvor længe varer præsentationen? Det varierer fra år til år, men sidste gang en iPhone blev præsenteret, varede hele seancen omkring to timer.

Selv om du ikke er til stede ved selve begivenheden, har du stadigvæk mulighed for at se en livestream af alt det, der foregår på en række forskellige enheder. Samtidig vil vi køre en live-blog, så du også kan følge med gennem vores reportage.

Vi forventer at høre om iPhone XS , iPhone XS Max og iPhone XC eller varianter af disse tre enheder. De vil sandsynligvis blive præsenteret sammen med både Watch 4 og måske en iPad Pro 3.

Der er også mulighed for at høre om mange andre enheder, herunder et nyt Apple TV , AirPods 2 og måske Apple HomePod 2 , plus at vi måske vil få en officiel udgivelsesdato for Apple's trådløse AirPower-oplader .

Sådan ser du den nye iPhone-præsentation på Twitter

Den nemmeste måde at se en livestream af Apple’s nye iPhone-præsentation på, er via Twitter.

Dette er faktisk første gang, Apple har gjort deres store præsentation tilgængelig på et socialt netværk. Du kan enten få påmindelser på selve dagen under optakten til præsentationen ved at like den følgende tweet direkte fra Apple.

Firmaet siger, at de vil sende dig notifikationer i løbet af dagen, som vi håber vil komme som en påmindelse om at gå ind på event’en, og vores live-blog fra Apple-præsentationen, inden den starter.

Join us 12 September at 6:00 pm to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/ufxuu3kt9HSeptember 10, 2018

Sådan ser du den nye iPhone-præsentation på iPhone, iPad eller Mac

Dette var den nemmeste måde at følge en Apple-konference på, inden Twitter kom ind i billedet, da du kan se den via Safari-app’en på din Apple-enhed.

Denne mulighed kræver, at din telefon eller iPad kører iOS 10 eller derover, mens du skal have macOS Sierra 10.12, hvis du bruger en computer til at se en livestream af præsentationen.

Her er linket, som du skal bruge med Safari-browseren på din Mac, iPhone eller iPad.

Sådan ser du den nye iPhone-præsentation på Apple TV

Ejer du et Apple TV? Der er også en nem måde at se præsentationen på dit tv på, nemlig ved at downloade den særlige Apple Events-app til stuens midpunkt.

Her finder du den app, du har brug for til dit Apple TV, men vær opmærksom på, at det skal køre tvOS 10.2-softwaren eller derover for at kunne downloade app’en. Når præsentationen går i gang, skal du blot åbne app’en, så kan du følge med på den store skærm.

Sådan ser du den nye iPhone-præsentation uden en Apple-enhed

Inden dette års WWDC -event i juni, har du været begrænset til at se præsentationen på Microsoft Edge, hvis du altså vil se med på en enhed, som ikke er udviklet på Apple-hovedkvarteret, men i år er der sket visse ændringer .

Du kan stadigvæk se med via Microsoft Edge, men firmaet vil nu også lade dig følge begivenheden på nyere udgaver af Google Chrome og Firefox.

Apple har dog sagt, at det kræver MSE, H.264 og AAC, så det vil ikke nødvendigvis fungere på alle versioner af browseren. Du kan bruge dette link på Apple's hjemmeside for at kunne se en livestream på Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.

Andre måder at se Apple's nye iPhone-præsentation på

Hvis du har en ældre Windows-version, eller du bruger Linux , er det en smule vanskeligere at se den seneste Apple-præsentation. For det meste kan du dog klare opgaven ved hjælp af den alsidige VLC media player .

Når medieafspilleren er installeret, åbner du den og klikker på Media, og derefter Open Network Stream. Du skal derefter skrive netværks-adressen på streamen, hvilket du kan gøre ved at kopiere og indsætte et link.

Vi har endnu ikke fundet et link der virker, men vi vil sørge for at finde et inden præsentationen går i gang, og vil opdatere denne artikel, når vi ved, hvad det er. Når livestreamen så går i gang, vil du være i stand til at se den via VLC-afspilleren

Sådan ser du den nye iPhone-præsentation på et andet tidspunkt

Hvis du ikke har mulighed for at se præsentationen live, kan du altid gøre det på et andet tidspunkt. Apple bliver hvert år bedre til at lægge deres livestreams på iTunes eller YouTube straks efter en konference er slut.

Så snart vi har spottet en kopi af livestreamen, vil vi poste den i denne artikel.

Følg TechRadar's live-blog

Hvis du ikke kan se præsentationen live, har vi tænkt os, at køre en live-blog der fortæller præcis hvad Apple annoncerer så snart det sker. Selv hvis du har tænkt dig at se streamen live, vil vi anbefale, at du også følger med på TechRadar!