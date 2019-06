Hoe maak je een opname van het scherm van je PC

Er zijn veel redenen denkbaar waarom je een opname zou willen maken van het beeldscherm van je computer. Wellicht wil je een Let's Play video opnemen voor YouTube, een software tutorial opnemen, of ben je bezig met de voorbereiding voor een presentatie op je werk of school.

Wellicht begin je jouw zoektocht door te neuzen naar een gratis screen recorder, en er zijn zeker een aantal geweldige opties beschikbaar. In dat geval weet je waarschijnlijk niet dat Windows een ingebouwde functie heeft waarmee je schermopnames kunt maken. Deze functie zit dan ook goed verstopt, in de voor geïnstalleerde Xbox app.

Je kunt echter ook opnames maken van je beeldscherm vanuit je browservenster, zonder de noodzaak om software te downloaden of te installeren. Het hangt allemaal af van wat je wil opnemen, welke hardware je gebruikt en hoe veel tijd je ter beschikking hebt.

1. Gebruik de ingebouwde Game Bar van Windows 10

Hij zit goed verborgen, maar Windows 10 heeft zijn eigen ingebouwde schermopnamefunctie, die voornamelijk bedoeld is om games op te nemen. Om deze functie te vinden, open je de vooraf geïnstalleerde Xbox app (type Xbox in het zoekvenster links onder in de taakbalk om hem te vinden) en klik vervolgens [Windows]+[G] op je toetsenbord, gevolgd door ‘Ja, dit is een game'.

Klik ‘Vanaf nu opnemen' of toets [Windows]+[Alt]+[R] op de opname te beginnen, met dezelfde sneltoets kun je de opname weer stoppen als je klaar bent. Opgenomen video's zullen worden opgeslagen in je Film/Opname map in MP4 formaat.

Om de instellingen van de recorder aan te passen open je de Xbox app en ga je naar de DVR opties. Je kunt geen andere doelmap aanwijzen voor je opnames, maar je kunt de kwaliteitsinstellingen aanpassen, of je wel of geen audio wil opnemen en een maximale lengte van de film aangeven.

Jammer genoeg kunnen niet alle Windows 10 apparaten films opnemen met de Game Bar. Om hem te gebruiken, moet je een grafische kaart hebben die één van de volgende codecs ondersteund:

Intel Quick Sync H.260

Nvidia NVENC

AMD VCE

Als je PC of laptop daar niet aan voldoet, kun je verder lezen voor meer opties.

2. Gebruik FlashBack Express

FlashBack Express is een geweldige en vooral gratis programma waarmee je jouw beeldscherm kunt opnemen. Het is ideaal, voor wanneer jouw PC niet compatibel is met de Windows 10 Game Bar, of wanneer je iets zoekt dat flexibeler is.

Download en installeer de software, klik vervolgens op 'Record your screen' voor een uitgebreide verzameling aan instelopties. Zo kun je kiezen of je het hele scherm wil opnemen, een specifiek venster, een deel van het scherm dat je met je muis aanwijst of zelfs je webcam. Je kunt ook aangeven of je geluid wil opnemen bij je film (van je microfoon, speakers, of beide).

In de verschillende optieschermen vind je nog meer instelmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om het geluid van de microfoon op te nemen als een apart spoor (erg handig voor de nabewerking), het vastleggen van toetsaanslagen en het maskeren van wachtwoordkarakters door sterretjes, het beperken van je opname met een bepaalde tijd of bestandsgrootte, en nog veel meer. Je kunt zelfs opnames plannen op een bepaalde tijd, of wanneer je een bepaalde applicatie opstart.

Klik op de rode knop om de opname te beginnen. Zodra je klaar bent, kun je de video bekijken in de meegeleverde FlashBack Express 5 Player, waarmee je kleine aanpassingen kunt maken als het bijsnijden en inkorten van je film.

Als je games wil opnemen, moet je echt eens kijken naar FBX – een specifieke schermrecorder voor games, uitgegeven door de zelfde makers, Blueberry Software.

3. Gebruik Apowersoft Free Online Screen Recorder

Als je geen tijd hebt om een programma op je computer te installeren, kun je het beeldscherm van je computer opnemen vanuit iedere modern web browser met behulp van Apowersoft Free Online Screen Recorder. Het is een geweldige tool, die een stuk beter is dan veel standaard desktop software.

Om te beginnen bezoek je de Apowersoft website en klik je op 'Start recording'. Je zult de mededeling krijgen dat je een kleine opstart app moet installeren, waarna de opnamebalk zal verschijnen.

Door te klikken op 'Download desktop version' krijg je een proefversie van Ashampoo Screen Recorder Pro. Het is een geweldig programma, maar wel premium... in de demo kun je slechts een korte tijd opnemen en zul je een watermerk zien op je opnames.

De online recorder heeft deze nadelen niet. Daarmee kun je zo lang opnemen als je zelf wil, zonder onaangename verrassingen. Net als met Flashback Express, kun je opnames maken van het volledige scherm, een deel ervan of vanaf je webcam. Je kunt ook aangeven of je de cursor in beeld wil hebben en je kunt zelfs annotaties toevoegen tijdens de opname zelf. Een ideale optie voor tutorials en presentaties.

Wanneer je klaar bent klik je op de pauzeknop, gevolgd door de stopknop. De video zal worden opgeslagen in je standaard Documentenmap MP4 formaat.