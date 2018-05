Fortnite på mobil: Så går du med i battle royale på iOS och Android

Uppdatering: Epic Games har publicerat några nyheter gällande Fortnite Mobiles nuvarande status. Spelet kommer tydligen att släppas till Android under sommaren. Det kommer dessutom ha en röstchatt som fungerar mellan plattformarna, samt ett batterisparläge och en mindre installationsstorlek.

En gång i tiden var ordet fortnight bara ett sätt att referera till en period på två veckor, men nu för tiden betyder det något helt annat. Detta är tack vare det enormt populära spelet Fortnite. Om du talar om för någon på engelska hur länge du kommer vara på semester, får du inte bli förvånad om minst en avbryter och frågar om du menar en battle royale.

Om du på något sätt lyckats missa det, är Fortnite Battle Royale ett spel från Epic Games. Det släpptes på PS4, Xbox One, PC och Mac under mitten av 2017 och är nu på väg till mobil.

Fortnite är ett nytt tillskott i den blomstrande battle royale-genren, som går ut på att hundra spelare slåss mot varandra i multiplayer matcher online. Du kan spela ensam eller gå med i ett lag på upp till fyra medlemmar. Målet är att bli den sista personen eller gruppen kvar.

Fortnite är gratis att spela (även om det finns köp i spelet) och har blivit en hit på streamingtjänster som Twitch. Nu kommer det till mobil och spelare kommer att kunna njuta av spelet tillsammans mellan de olika plattformarna som består av Android och iOS-enheter, samt konsoler och datorer.

Om du spelar på PC kommer du kunna spela mot vänner som föredrar konsol och sedan ha möjlighet att byta till mobilen, om du vill spela även när du inte är hemma. Även om spelare på PS4 och Xbox One kommer att kunna spela tillsammans med spelare från andra plattformar, kommer de inte kunna spela med varandra. Det är dock en helt annan pågående diskussion.

Drake och Tyler Blevins visade nyligen upp möjligheterna med att spela över olika plattformar, genom att streama deras PC- och PlayStation-matcher tillsammans på Twitch. Rekord och hjärtan krossades.

Fortnite på mobil börjar blomstra som ett sätt att njuta av spelet och när det lanserar på Android under mitten av 2018, kommer det nå ut till en ännu större publik. Vi kommer fortsätta att hålla dig uppdaterad om det allra senaste inom tillgänglighet och övriga funktioner så fort de meddelas.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Detta är hela Fortnite Battle Royale-upplevelsen, fast på en mobilenhet. Det finns uppenbarligen några små skillnader: det är inte lika visuellt tillfredsställande jämfört med kraftfullare enheter, kontrollerna är via touchscreen och en hel del ljudeffekter har gjorts om till visuella effekter, så du ska kunna spela offentligt utan att behöva hörlurar. Du kommer dock inte vara utan några funktioner.

För tillfället stöds inte Bluetooth-kontrollern eller röstchatten, men Epic Games har sagt att detta kommer att dyka upp under de närmaste månaderna.

När det väl dyker upp, kommer röstchatten att fungera mellan de olika plattformarna.

iOS-enheter kommer få tillgång till Fortnite Mobile först, men det fungerar för tillfället bara genom inbjudningar. Trots detta, är det redan det mest nedladdade iPhone-spelet i USA.

Du kan registrera dig på den officiella hemsidan. Epic Games skickar kontinuerligt ut inbjudningar till dem som gjort det.

För att spela på iOS behöver du en iPhone SE eller nyare mobil, alternativt en iPad Pro, iPad Air 2, iPad Mini 4 eller iPad 2017 för att spela på surfplatta.

När du fått din inbjudningskod behöver du bara aktivera ditt konto och logga in på appen. Det är inte alla som får en inbjudningskod så fort de registrerar sig, Epic Games har nämnt att de skickar ut dem i en jämn takt. Detta för att servrarna ska hinna uppgraderas, så de kan hantera det stora antalet användare.

Några användare har nyligen ifrågasatt hurvida Fortnite Mobile kan spelas på iPhone 6, efter att det listades som en kompatibel enhet i appbutiken. Det har nu kommit fram att det inte är möjligt.

iOS-enheterna som är kompatibla med Fortnite är: iPhone SE, iPhone 6S/6S Plus, Iphone 7/7 Plus, iPhone 8/ 8 Plus och iPhone X.

Epic Games har bekräftat att Fortnite kommer till Android under sommaren. Inget specifikt datum har angivits, men det handlar bara om några få månader.

Även om det är spännande att Fortnite kommer till mobil, bör du vara försiktig med bluffar. Fortnite har tweetat att fans bör se upp med falska inbjudningskoder och du kan se de riktiga länkarna i tweeten nedan.

We have not sent out any mobile invites yet.Please be aware of false mobile download links. Our official URLs are https://t.co/2e5rxQV3Uo and https://t.co/aYRtzUpFpO. https://t.co/XzyfhrO2w8March 13, 2018