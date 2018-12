Julklappstips till pojkvännen: De bästa teknikprylarna till honom

Julen är ett perfekt tillfälle att visa kärleken lite extra uppskattning och teknikprylar är något som vanligtvis hem hos de allra flesta killar, oavsett om det är i form av användbara smarta prylar som mobiler eller smartklockor eller prylar för nöjen och underhållning som spelkonsoler eller högtalare.

Teknikvärlden är stor och utbudet av olika produkter är brett, så det kan vara svårt att hitta rätt i kaoset. Därför har vi satt ihop den här listan med julklappstips på de bästa teknikprylarna till honom, så din julshopping förhoppningsvis blir lite enklare. Här finns det prylar som kan användas både till nöjen (som spelkonsoler) och till produktivitet som träning eller jobb (mobiler och smartklockor).

Kolla in listan nedan för de bästa julklappstipsen till honom.

PlayStation 4

Den prisvärda och mångsidiga konsolen.

Dimensioner: 265 × 39 × 288 mm (bredd × höjd × längd) | Grafikprocessor: 1.84 TFLOPS, baserad grafikmotor från AMD | RAM: 8 GB GDDR5 | Maximal upplösning: 1080 p | Optisk enhet: DVD/Blu-ray | Lagringsutrymme: 500 GB eller 1 TB (expanderbart)

Fantastiska exklusiva spel

Stöd för VR

Prisvärd

Ingen 4K

Dålig bakåtkompatibilitet

Det här en den lite billigare modellen av den senaste generationen av spelkonsoler från Sony, med ett pris på under 3 000 kronor. Den kommer garanterat att bli en hit, mycket tack vare dess enorma utbud av exklusiva spel och stora titlar som bland annat Uncharted, God of War, Horizon Zero Dawn och The Last of Us. Det finns något för alla och konsolen har dessutom stöd för VR, för en ännu bättre spelupplevelse. Det här är en julklapp som kommer att ge många timmar underhållning, åt er båda två!

Glöm inte heller att kolla in vår lista över de bästa PS4-spelen just nu, som du kan köpa till.

Läs hela vår recension av PlayStation 4.

UE Boom 2

Den bästa Bluetooth-högtalaren.

Vikt: 548 gram | Batteritid: 15 timmar | Trådlös räckvidd: Mer än 10 meter | Frekvensomfång: 90Hz-20kHz | Högtalarsystem: Två 1,75 tums membran och två 1,75 tums x 3 passiva högtalare | NFC: Ja | Aux-in: Ja | USB-laddning: Ja

Brilliant design

Vattentät

Robust uppsättning funktioner

Batteritiden är inte bättre än förra versionen

Älskar din kille musik? Då är den här Bluetooth-högtalaren en perfekt julklapp. Den är bland det bästa som finns på marknaden för trådlöst ljud just nu och är både hållbar och vädertålig, något som gör den perfekt att ta med till häng på både stranden under sommaren eller skidbacken nu under vintern.

Läs hela vår recension av UE Boom 2.

Razer Phone 2

Spelspecifika funktioner överglänser vardagliga funktioner.

Utgivningsdatum: oktober 2018 | Vikt: 205 g | Dimensioner: 158,5 x 78,9 x 8,5 mm | OS: Android 8.1 Oreo | Skärmstorlek: 5,72 tum | Upplösning: 2 560 × 1 440 | Processor: Snapdragon 845 | RAM: 6 eller 8 GB | Internminne: 64 eller 128 GB (upp till 1 TB med kort) | Batteri: 4 000 mAh | Bakre kamera: 12 MP f/1,75 vidvinkel / 12 MP f/2,6 telefoto | Främre kamera: 8 MP f/2,0

Toppspecifikationer

Skärm med en uppdateringsfrekvens på 120 hz

Logon på baksidan lyser i miljontals RGB-nyanser

Lite internminne (64 GB) för sitt pris

En mindre skärm på 5,72 tum

Har du en spelintresserad pojkvän som dessutom är i behov av en ny mobil? Razer Phone är en kraftfull mobil med ett fokus på gaming, så din kille får en mobil med alla nödvändiga funktioner och möjlighet att spela utan lagg när han är ute på språng. Detta är en perfekt julklapp för både underhållning och produktivitet som garanterat kommer att uppskattas! Den har dessutom ett ganska överkomligt pris jämfört med andra nya mobiler på marknaden, som till exempel de nya iPhones.

Läs hela vår recension av Razer Phone 2.

Nya iPad (2018)

Den bästa iPad för den som letar efter en enkel iPad.

Vikt: 469 g | Dimensioner: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 11 | Skärmstorlek: 9,7 tum | Bildupplösning: 1536 x 2048 | Processor: A10 Fusion | RAM: 2 GB | Internminne: 32 GB / 128 GB | microSD-uttag: Nej | Batteri: TBC | Kamera baksida: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Bra skärmkvalité

Kraftfull för det priset

Apple Pencil kostar extra

Inget 256 GB-alternativ

Den mer prisvärda modellen av årets nya surfplattor från Apple är det bästa som finns att köpa just nu om du vill hålla en någorlunda rimlig budget. Den här surfplattan erbjuder alla nödvändiga funktioner och är perfekt att använda till jobb, plugg eller för underhållning i form av spel, filmer eller videor på YouTube. Detta är en teknikpryl som uppskattas av de allra flesta och som både du och din pojkvän kan få nöje av.

Läs hela vår recension av New iPad (2018).

Samsung Galaxy Watch

Den sportiga klockan från Samsung har fått ännu mer stil

OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skärm: 1.2" or 1.3" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.15GHz | Bandstorlek: 22mm or 20mm | Internt lagringsutrymme: 4GB | Batteri: 4 dagar på 46mm / mindre på 42mm | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: 50m | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Imponerande batteriliv

Användbar roterande ram

Irriterande laddare

Bixby är inte jättebra

Har du en teknikgalen kille som vill ha de allra senaste prylarna med alla nya och smarta funktioner och som dessutom är träningsintresserad? Då kommer garanterat Samsung Galaxy Watch att vara en uppskattad julklapp, som just nu är den bästa smartklockan på marknaden. Den här smartklockan erbjuder en mängd olika smarta funktioner inom sport och fitness, har fyra dagars batterilivslängd, ett utmärkt användargränssnitt och har dessutom en riktigt snygg design som ser ut som en riktig klocka.

Läs hela vår recension av Samsung Galaxy Watch.