Julrea hos CDON: Få Xbox One och spel på köpet till ett billigare pris

CDON älskar både gaming och julen och firar med en stor vinterkampanj! De bjuder bland annat på några riktigt bra erbjudanden på spelkonsoler som Xbox One S och Xbox One X nu under jul.

Du kan välja mellan tre olika Xbox One S-paket. Det första paketet ger dig Xbox One S med 1 TB och Forza Horizon 4 på köpet, det andra paketet ger dig Xbox One S med 1 TB och Battlefield V på köpet och det tredje paketet ger dig Xbox One S med 1 TB och Game Pass plus Xbox Live på köpet. Ordinarie pris för samtliga paket är 3 290 kronor, men under vinterkampanjen får du dem för enbart 2 490 kronor. Det är en prisnedsättning på hela 24 procent!

CDON har dessutom två bra erbjudanden på den större och lite dyrare Xbox One X-konsolen, om du hellre vill ha den. Det första paketet ger dig Xbox One X med 1 TB plus Forza Horizon 4 och Forza Motorsport 7 på köpet och det andra paketet ger dig Xbox One X med Battlefield V på köpet. Ordinarie pris för dessa paket är 5 290 kronor, men under vinterkampanjen får du dem för enbart 4 490 kronor! Det är en prisnedsättning på 15 procent. Det är en något mindre rea än den på Xbox One S konsolerna, men det är ändå riktigt bra erbjudanden!

Det kan dessutom vara smart att köpa till en kontroller till spelkonsolen, då du även får 100 kronor rabatt på kontroller vid köp av en valfri Xbox One konsol.

Om du beställer idag (18/12) får du din leverans innan jul, så passa på om du vill överraska någon med en spelkonsol i julklapp!

