Bästa Black Friday gaming-erbjudanden

Black Friday närmar sig med stormsteg och många återförsäljare har som vanligt tjuvstartat shoppingfesten lite och kör på en Black Week, som redan är i full gång. Black Friday innebär inte enbart stora rabatter på teknikprylar som TV-apparater, mobiler och datorer, utan även på spel och annat inom gaming! Därför har vi på TechRadar gjort en lista där vi har samlat alla de bästa erbjudandena på spel vi hittat hittills, så du kan fylla på ditt spelbibliotek med några riktigt fräscha titlar för nästan ingenting!

Notera att listade återförsäljare även säljer hårdvara och tillbehör inom gaming, så glöm inte att kolla in även det om du är intresserad, då den här artikeln enbart är för spelerbjudanden.



Just nu har återförsäljare som bland annat PlayStation Store och CDON några riktigt bra erbjudanden på spel inom alla genrer och till många olika plattformar som Xbox, PS4, PC och Nintendo Switch. Kolla in listan nedan - du kommer garanterat att hitta något du gillar.

Snabblänkar till återförsäljare

CDON - Start på måndag den 19 november

- Start på måndag den 19 november PlayStation Store - Start på lördag den 17 november

- Start på lördag den 17 november Komplett - Start på måndag den 19 november

CDON

Nioh | (429,-) 199,- | CDON

Just nu får du hela 53 procent rabatt på detta fantastiska spel, där du beger dig ut i en värld som härjas av mörka, ondsinta krafter och måste slåss mot uråldriga demoner. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Horizon Zero Dawn | (429,-) 199,- | CDON

Det här spelet går också att köpa med en rabatt på 53 procent under Black Week. Det utspelar sig i en frodig, postapokalyptisk värld där små grupper av primitiva jägar-samlarstammar lever. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Heavy Rain & Beyond Two Souls | (429,-) 199,- | CDON

Ännu ett erbjudande med 53 procent rabatt, men den här gången i form av ett paket med två spel. Gör dig redo för två inlevelsefulla äventyr, som är både vackra och roliga att spela. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

The Last Guardian | (329,-) 199,- | CDON

Det här fängslande spelet har 39 procent rabatt och är en berättelse om vänskap och tillit. Du får en oförglömlig berättelse och ett fantastiskt äventyr i ett märkligt och främmande land. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

God of War 3 | (429,-) 199,- | CDON

Just nu kan du köpa det nya God of War 3 med 53 procent rabatt, som ger dig en genomarbetat historia med episka strider fulla av blodbad och förödelse med en fantastisk grafik. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

No Man's Sky | (399,-) 299,- | 25% | CDON

Det kritiserades en hel del vid sin lansering, men har sedan dess fått en rad stora uppdateringar som gjort det mycket bättre. Om du varit sugen att prova på det, är det ett perfekt tillfälle nu. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Sims 4 | (349,-) 249,- | CDON

EA firar Black Friday med en stor utförsäljning av Sims 4 och många av dess tillhörande expansionspaket. Spelet har en rabatt på 28 procent, medan expansionspaketen är 28 eller 48 procent billigare. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Star Wars Battlefront 2| (399,-) 179,- | CDON

Om du älskar Star Wars-franchisen är detta ett perfekt tillfälle att köpa hem det actionpackade toppspelet Star Wars Battlefront, som har hela 55 procent rabatt under Black Week! Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

FIFA 19| (649,-) 499,- | CDON

Under Black Week reas båda de senaste FIFA- och NHL-spelen ut med lika stora rabatter på 23 procent. CDON ger dig även ett billigare pris på Nintendo Switch-versionen av spelet för 399 kronor. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Mario + Rabbids Kingdom Battle| (529,-) 349,- | CDON

Det här Gold Edition-paketet har en rabatt på 34 procent och innehåller spelet plus ett Season Pass, som bland annat ger dig 8 nya utmaningar och en exklusiv värld med en ny hjälte. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Just Dance 2017| (499,-) 179,- | CDON

Det oerhört populära Just Dance 2017 till Nintendo Switch har fått en enorm rabatt på 64 procent och har för tillfället sålt slut, men vi gissar på att lagret kommer att fyllas på inom kort, så håll utkik! Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Starlink Battle Starterpack| (699,-) 399,- | CDON

Ännu ett populärt spel till Nintendo Switch som fått en stor rabatt på hela 42 procent. Det är en perfekt julklapp till alla barn som tycker om spännande rymdäventyr i främmande stjärnsystem. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

PlayStation Store

Uncharted 3: Drake's Deception | (199,-) 45,- | PlayStationStore

Nu har du chans att köpa årets spel från 2013 med hela 77 procent rabatt! Förbered dig på ett intensivt äventyr i rollen som Nathan Drake, i jakten på "Sandens Atlantis". Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

Red Dead Redemption | 66% | PlayStationStore

Du kan inte spela Red Dead Redemption 2 utan att ha spelat det ursprungliga vilda västern skjutspelet från 2011! Under Black Friday kan du köpa spelet med hela 66 procent rabatt, passa på! Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

Max Payne 3 - Complete | (309,-) 63,- | PlayStationStore

Du sparar hela 79 procent om du köper det här Max Payne 3-paketet, som ger till tillgång till spelet och samtliga tilläggspaket med multiplayerkartor, föremål, karaktärer och utmaningar. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

LA Noire - Complete | (359,-) 91,- | PlayStationStore

Få hela 74 procent rabatt på detta älskade spel, som är en mörk och våldsam thrillerhistoria som utspelar sig i Los Angeles på 1940-talet. Paketet ger dig tillgång till själva spelet och alla tidigare DLC:s. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

Hitman Trilogy HD | (149,-) 45,- | PlayStationStore

Spela som världens dödligaste lönnmördare och kom i rätt stämning för det nya Hitman 2-spelet genom att uppleva seriens tidigare titlar. Du sparar hela 69 procent om du köper paketet nu. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

GTA IV - Complete | (329,-) 79,- | PlayStationStore

Du sparar hela 75 procent om du köper detta Grand Theft Auto IV-paket, som innehåller Grand Theft Auto IV samt avsnitten The Lost and Damned och The Ballad of Gay Tony. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

Diablo III: Reaper of Souls | (359,-) 91,- | PlayStationStore

Du sparar hela 74 procent om du slår till på det här erbjudandet på Ultimate Evil Edition, som innehåller både Diablo III och expansionspaketet Reaper of Souls. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

The Witcher 3: Wild Hunt | (449,-) 199,- | PlayStationStore

Det mest prisbelönta spelet från 2015 går just nu att köpa med 55 procent rabatt. Paketet innehåller spelet, samtliga 16 DLC-paket och de två expansionspaketen Hearts of Stone och Blood and Wine. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

The Elder Scrolls V: Skyrim | (549,-) 199,- | PlayStationStore

Det går nog aldrig att få nog av Skyrim och just nu kan du köpa Skyrim Special Edition med hela 63 procent rabatt, som innehåller grundspelet samt en mängd extra innehåll med helt nya funktioner. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

View Deal

Conan Exiles | (499,-) 239,- | PlayStationStore

Om du älskar överlevnadsspel måste du prova på Conan Exiles från 2018, som just nu går att köpa med 52 procent rabatt! Ditt mål är att bygga upp ditt kungarike och besegra dina fiender. Erbjudandet gäller från den 16 till 27 november.

View Deal

Monster Hunter: World | (449,-) 239,- | PlayStationStore

Nu har du möjlighet att köpa detta fantastiska spel med hela 46 procent rabatt. I spelet tar du rollen som en jägare vars mål är att spåra och döda vilda monster i en vacker värld med stor variation. Erbjudandet gäller från den 16 till 27 november.

View Deal

Overwatch Legendary Edition | (549,-) 199,- | PlayStationStore

Om du köper den här versionen av Overwatch just nu, får du hela 63 procent rabatt. Paketet innehåller själva spelet och massor av annat digitalt innehåll som bland annat Skins. Erbjudandet gäller från den 16 till 27 november.

View Deal

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | (379,-) 109,- | PlayStationStore

Du kan prova på spelet gratis fram till den 19 november och om du gillar det, kan du köpa det med hela 71 procent rabatt! Spelet slänger dig in i hårda, intensiva och explosiva lagstrider. Erbjudandet gäller från den 15 till 27 november.

View Deal

Detroit: Become Human | (639,-) 289,- | PlayStationStore

Just nu får du 54 procent rabatt på det här paketet. Spelet utspelar sig 2038, där androider har ersatt människoarbete, men nu verkar det som att de börjat få känslor... Erbjudandet gäller från den 16 till 27 november.

View Deal

Marvel's Spider-Man | (639,-) 369,- | PlayStationStore

Just nu kan du köpa det nyligen släppta Marvel-spelet med 42 procent rabatt. Det levererar fantastisk akrobatik, improvisation och nätaction, som den ikoniska superhjälten är känd för. Erbjudandet gäller från den 16 till 27 november.

View Deal

Komplett

Little Dragons Café| (479,-) 299,- | Komplett

Nu kan du köpa Little Dragons Café till Nintendo Switch med en rabatt på hela 38 procent. I spelet får du driva ett café och föda upp en drake, men blir även tvungen att rädda din mamma. Erbjudandet gäller från den 19 november till den 31 december.

View Deal