Slutspurt: Black Friday 2018 – gå ikke glip af disse tilbud

Her er de bedste Black Friday-tilbud frem til Cyber Monday

Du kan stadig finde masser af gode Black Friday-tilbud på nettet og i de fysiske butikker, selvom Black Friday 2018 i princippet er overstået. Mange webshops forlænger nemlig deres kampagner hele weekenden og frem til Cyber Monday

– Techradar gør det nemt for dig at finde de bedste Black Friday-tilbud i Danmark, så er du på jagt efter et billigt tv, en lækker laptop eller måske en ny iPhone, så tag et kig i vores liste, som vi hele tiden opdaterer.

Blackberry KEYone 32 GB – sølv | (4449,-) 1990,- |55 % | CDON

Blackberry er et brand, man ikke har hørt så meget til i de senere år, men har du behov for en ekstra robust mobil, så er dette tilbud værd at se nærmere på. KEYone har en stærk indkapsling i aluminium, en stødresistent skærm samt en tekstureret bagside, så den er til at holde på – og så kan den i øvrigt det, du forventer af en moderne smartphone. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.View Deal

Sonos One Stereo smarthøjttalere - hvid| (3398,-) 2998,-|25%| Komplett

De fylder ikke meget og har et diskret design, men disse smarthøjttalere til musikstreaming fra Sonos formår alligevel at levere en flot, fyldig lyd. Her får du et sæt med to hvide højttalere, men du kan også vælge et pakketilbud med én sort og én hvid højttaler til samme pris i stedet. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.View Deal

Sonos Beam Compact Smart Soundbar | (3399,-) 2999,- |12% | Komplett

Selv om dette er en kompakt lille sag, giver den stilrene soundbar en flot lyd, når du streamer musik, ser tv og film eller spiller spil. Du kan vælge mellem farverne sort og hvid. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.

Sonos Beam hjemmebiograf | (12794,-) 11244,- |12% | Komplett

Drømmer du om at etablere en hjemmebiograf, har du nu chancen for at få et helt sæt med rabat fra velanskrevne Sonos. Sættet, der fås i både sort og hvid, består af en Sonos Beam soundbar, 2 stk. Sonos One smarthøjttalere og den trådløse subwoofer Sonos Sub. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.

Blue Microphones Snowball Mikrofon - hvid| (599,-) 4449,-|25%| Komplett

Producenten bag USB-mikrofonen Snowball lover lyd i studiokvalitet til vokal, musik, multimedieproduktion og spil. Den har en enkel USB-tilslutning samt plug-and-play-funktion, der gør, at du ikke behøver ekstra udstyr, men bare kan tilslutte mikrofonen og begynde at optage og streame med det samme. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.View Deal

Samsung HW-N960 Atmos Soundbar| (10995,-) 7499,- | 32%| Power

Når du nu alligevel har investeret tusindvis af kroner i dit tv, så kan du lige så godt flotte dig og tage den suveræne lyd med. Og det får du her med 7.1.4 kanaler, 510 W, 8 tommer trådløs subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X, Bluetooth 4.0, og DTS Digital Surround Sound. Tilbuddet gælder til og med søndag den 25. november.View Deal

Sony 70" UHD LED Smart TV KD70XF8305| (19999,-) 9999,-|50%| Komplett

Har du plads til et kæmpestort tv og en pæn skilling på kistebunden, er dette tilbud bestemt værd at tjekke ud. Men tøv ikke for længe, for søndag er sidste dag, du kan få Sonys 70" smart-tv til halv pris. Tilbuddet gælder til og med den 25. november.View Deal

Epson 3LCD Projektor EH-TW610| (5495,-) 3499,-|36%| Komplett

Du kan nyde dine yndlingsfilm i stort format derhjemme med denne projektor med fuld HD, 3.000 lumen og indbygget Wi-Fi. Der er to HDMI-indgange (inkl. en MHL) til tilslutning af DVD-afspillere, spillekonsoller med mere, ligesom du også kan projicere direkte fra en smart enhed med iProjection-app'en. Tilbuddet gælder til og med den 25. november.View Deal

Apple iPhone 7 128 GB| (4688-) 3899,- | 17 %| Bilka

En besparelse på 17 % lyder måske umiddelbart ikke af så meget – især ikke, når man sammenligner med Black Friday-rabatter på andre mobil-brands. Men Apples produkter ryger sjældent langt ned i pris, så dette tilbud kan godt være værd at kigge nærmere på.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberView Deal

Viaplay | 189,- per måned | 50%

Lige nu får du fire måneders Viaplay, og betaler kun for to.

(Gælder kun for nye kunder). Du kan afmelde, når du vil. Tilbuddet gælder til og med 26. novemberView Deal

Gå ikke glip af de bedste tilbud Cyber Monday 2018!

Cyber Monday 2018 – find de bedste online-tilbud i Danmark med Techradar

Vi er ved at gøre klar til Cyber Monday 2018! Mandagen efter Black Friday kaldes for Cyber Monday. Det er dagen, hvor du kan finde en masse gode tilbud på computere, smartphones, gaming-tilbehør og fladskærme. Dagen er en online tilbudsdag, som varer i 24 timer.

Her på Techradar giver vi dig et hurtigt overblik over det bedste bedste tilbud Cyber Monday. Vi samler nemlig alle de gode deals Cyber Monday 2018 fra de største forhandlere:

Køb dine julegaver Cyber Monday

Leder du f.eks. efter en STOR julegave, bør du måske overveje konsolpakker? Vi får altid gode Cyber Monday-tilbud på denne tid af året, så hvis du overvejer at sætte dine sparepenge i en PS4 eller Xbox One X, så følg os og hold dig opdateret på de bedste tilbud Cyber Monday her på Techradar.

Hvorfor bliver Cyber Monday kaldt Cyber Monday?

Navnet kommer fra Ellen Davis og Scott Silverman, og det var et bevidst forsøg på at promovere online shopping i 2005. Du ved, dengang internettet stadigvæk var lavet af træ og kørte på damp.

Det var et forsøg på at hjælpe mindre udsalgssteder til at konkurrere med de store navne, som førte sig frem med Black Friday. Det fik så til gengæld de store navne til efterfølgende at gå med på Cyber Monday-bølgen.

• Cyber Monday 2018: mandag d. 26. november

• Cyber Monday 2019: mandag d. 2. december

• Cyber Monday 2020: mandag d. 30. november

• Cyber Monday 2021: mandag d. 29. november

