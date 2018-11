CDON:s bästa Black Friday-erbjudanden

Black Friday är årets största shoppingdag och CDON slår på stort med att fira hela dagen med både reapriser, rabatterade produkter och superdeals som släpps varje timme.

Det är årets bästa tillfälle att hitta bra erbjudanden på TV-apparater, bärbara datorer, spelkonsoler, mobiltelefoner och mycket, mycket mera. Om du har gått en stund och funderat på att köpa någon ny teknikpryl och vet vad du vill ha, så är detta det rätta tillfället att hitta det till ett billigare pris och spara en stor slant.

De största nätbutiker, bland annat CDON, har hundratals produkter med nedsatta priser. Alla erbjudanden är inte lika bra, men vi har plockat ut de allra bästa i den här listan skräddarsydd för dig.

Hörlurar från Sennheiser | Upp till 25% rabatt | CDON Du kan välja mellan en rad olika hörlurar från märket Sennheiser, som har upp till 25 procent rabatt under Black Friday Kolla till exempel in dessa Sennheiser Momentum iOS hörlurarna i vitt.

Heavy Rain & Beyond Two Souls | (429,-) 199,- | CDON

Just nu får du hela 53 procent rabatt på det här paketet med Heavy Rain och Beyond: Two Souls, som är två inlevelsefulla äventyr som är både vackra och roliga att spela.

Erbjudandet gäller från den 20 till 26 november.View Deal