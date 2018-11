Black Friday: Elkjøps beste tilbud

De beste Elkjøp-tilbudene Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste avtalene fra pålitelige forhandlere. Du kan støtte oss ved å klikke deg videre på avtalene vi – helt uavhengig – presenterer. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Black Week er i gang og det hagler allerede med tilbud i oppkjøringen til Black Friday 23. november. Dette er årets største salgsevent – den beste dagen for å finne gode tilbud på TV-er, bærbare PC-er, spillkonsoller og mobiltelefoner, bare for å nevne noe. De største forhandlerne, deriblant Elkjøp, har hundrevis av produkter på salg. Ikke alle tilbudene er like gode, men det er der vi kommer inn – vi følger nemlig nøye med å holder deg oppdatert på hvilke tilbud som er verdt å slå til på.

Alt vil åpenbare seg igjennom denne uken. Mange av tilbudene for den såkalte Black Week ligger allerede ute, og vi vil presentere de beste prisene fortløpende. I akkurat denne artikkelen følger vi bare med på Elkjøps tilbud.

Tilbudene som slippes på selve Black Friday, er det fremdeles en del hemmelighold rundt. Men vi er på ballen så fort den begynner å rulle.

Elkjøps beste tilbud:

(Image: © Huawei) Huawei P20 64 GB | 4790,– 3690,– | 23% | Elkjøp

P20 når naturlig nok ikke helt opp til flaggskipet P20 Pro på alle punkter, men det er likevel en fantastisk telefon med et veldig godt kamera og svært god batteritid. Dette er også den laveste prisen den har ligget på noensinne. Tilbudet gjelder til og med 26. november eller så lenge beholdningen rekker.View Deal

(Image: © Microsoft) Surface Pro 128 GB | 10490,– 6666,– | 37% | Elkjøp

Microsofts proff-nettbrett er en selvsagt utfordrer til iPad Pro, og til denne prisen får du enormt mye for pengene. Du får til og med kanskje litt til overs til å kjøpe tastaturet, pennen og musa som selges som ekstrautstyr. Tilbudet gjelder til og med 26. november eller så lenge beholdningen rekker.View Deal

Detroit: Become Human (PS4) | 498,– 179,– | 64% | Elkjøp

Bli med til 2038 og metropolen Detroit – en by som har blomstret opp takket være avanserte androider hvis eneste formål er å tjene menneskeheten. Men det er i ferd med å endre seg ... Tilbudet gjelder fra 19. til 23. november, eller så langt lageret rekker.View Deal

(Image: © Microsoft) Xbox One S + Battlefield V | 2890,– 1990,– | 31% | Elkjøp

Vil du spille Xbox i 4K så bør du vurdere å investere i X-utgaven, men så lenge du klarer deg med 1080p så er denne mindre S-utgaven et godt valg. Her får du i tillegg splitter nye «Battlefield V» på kjøpet til en veldig god pris. Tilbudet gjelder til og med 26. november eller så lenge beholdningen rekker.View Deal