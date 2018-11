Black Friday: De beste tilbudene hos Komplett

De beste Komplett-tilbudene Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste avtalene fra pålitelige forhandlere. Du kan støtte oss ved å klikke deg videre på avtalene vi – helt uavhengig – presenterer. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Black Week er i gang og det hagler allerede med tilbud i oppkjøringen til Black Friday 23. november. Dette er årets største salgsevent – den beste dagen for å finne gode tilbud på TV-er, bærbare PC-er, spillkonsoller og mobiltelefoner, bare for å nevne noe. De største forhandlerne, deriblant Komplett, har hundrevis av produkter på salg. Ikke alle tilbudene er like gode, men hvis du vet hva du vil ha, er mulighetene gode for å finne nettopp dette til en hyggeligere pris.

Alt vil åpenbare seg igjennom denne uken. Mange av tilbudene for den såkalte Black Week ligger allerede ute, og vi vil presentere de beste avtalene fortløpende. I akkurat denne artikkelen følger vi bare med på Kompletts tilbud.

Tilbudene som slippes på selve Black Friday, er det fremdeles en del hemmelighold rundt. Men vi er på ballen så fort den begynner å rulle.

Kompletts beste tilbud:

(Image: © Huawei) Huawei P20 Lite | 3390,– 1990,– | 41% | Komplett

Er du på jakt etter en rimelig Android-telefon, må dette sies å være et svært godt tilbud. Den mangler naturlig nok en del av finessene til P20 Pro, men til denne prisen får du likevel mye for pengene. Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november. View Deal

FIFA 19 (PS4) | 490,– 299,– | 40% | Komplett

«FIFA 19» er det siste i rekken av fotball-spill fra EA og er drevet av Frostbite™ dette gir deg en opplevelse i mesterklassen både på og utenfor banen. Nye mestere dyrkes frem i «FIFA 19». Tilbudet gjelder fra 19. til 25. november eller så langt lageret rekker.

View Deal

(Image: © Corsair) Corsair K70 Rapidfire | 1299,– 799,– | 39% | Komplett

Mange PC-spillere vil mene at et mekanisk tastatur er helt uunnværlig for å kunne yte sitt beste, og dette tastaturet fra Corsair har i tillegg ekstra raske taster som kanskje kan gi deg den lille fordelen du trenger i kampens hete. Tilbudet gjelder til og med 23. november. View Deal

Samsung Galaxy Tab A | 2490,– 1490,– | 40% | Komplett

Hvis du synes iPad og Samsungs toppmodell Tab S4 blir for dyre så kan denne rimeligere varianten være et godt valg, og til denne prisen får du mye nettbrett for pengene. Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november. View Deal

Bose QC 20 ørepropper (Apple) | 2490,– 1590,– | 36% | Komplett

Bose er kjent for sin gode støydempingsteknologi, og den fungerer like fint i disse øreproppene som i de større hodetelefonene deres. I tillegg får du god komfort og god lyd. Legg merke til at denne modellen er for Apple-enheter. Tilbudet gjelder til og med 25. november eller så lenge beholdningen rekker.View Deal

Harman/Kardon Onyx Studio 5 | 4490,– | 1490,– | 67% | Komplett

Den gamle kjenningen fikk tidligere i høst en ny look, og i disse bekmørke salgsdager lyser priskuttet mot oss som et lite fyrverkeri. Trenger du en bærbar, stilig høyttaler av god kvalitet – her er den. Tilbudet gjelder til og med søndag 25. november. View Deal

(Image: © TP-Link) TP-Link Deco M5 | 2990,– 1785,– | 40% | Komplett

Et mesh-system kan være løsningen hvis du har problemer med å få skikkelig Wi-Fi-dekning rundt om i huset, og dette systemet fra TP-Link er enkelt å sette opp og betjene via en tilhørende app. Tilbudet gjelder til og med 25. november eller så lenge beholdningen rekker.View Deal

Disse tilbudene gikk du kanskje glipp av:

HTC U12+ 64 GB | 7990,– 3990,– | 50% | Komplett

HTC har ikke klart å lage like mye oppmerksomhet som konkurrentene rundt telefonene sine de siste årene, men HTC U12+ er likevel et godt produkt og spesielt til denne prisen. Denne varen finnes ikke lenger i Kompletts sortiment.View Deal