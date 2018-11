Der er kæmpestore forventninger til årets store udsalgsdage Black Friday og Cyber Monday 2018. Sidste år svang danskerne Dankortet så mange gange, at den samlede omsætning løb op i 2,1 milliarder kroner. Heraf blev de 288 millioner brugt online.

Men det stopper langtfra her. I år forventer rigtigt mange af butikkerne, at det bliver den vildeste dag nogensinde. Og ikke bare én dag; mange butikker forlænger nemlig Black Friday, så den løber til og med Cyber Monday. Dermed får vi en Black Weekend, der dækker dagene den 23. november til 26. november.

"Sidste år overgik Black Friday vores vildeste forventninger. Det blev årets suverænt største handelsdag i Danmark, og vi har simpelthen aldrig haft så mange kunder, som vi havde sidste år. Da der var flest besøgende på elgiganten.dk havde vi faktisk over 65.000 danskere, der bladrede i tilbud og handlede - på samme tid," siger Frederik Danvig, kommunikationschef i Elgiganten, til TechRadar. Med 37 varehuse rundt om i Danmark er Elgiganten en af de helt store spillere på den "sorte" udsalgsweekend - ikke mindst, når det handler om smartphones, tv'er, computere og andet tech-grej.

Digital festdag

Det er ikke kun Elgiganten, der forventer den vildeste Black Weekend. I en ny rapport fra FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel) lyder det, at knap halvdelen af foreningens medlemmer forventer, at salget i år bliver mindst 25 procent større end sidste år, og 11 procent regner med, at salget bliver hele 50 procent større.

”Black Friday er blevet en digital festdag for både forbrugere og netbutikker, som får rigtig travlt. Hvis det går, som vi forventer, så bliver det den største salgsdag nogensinde i Danmark” siger Niels Ralund, der er administrerende direktør i FDIH.

Forlænger festen

Som navnet antyder, så er dækker navnet Black Friday over en enkelt dag, men i år vil rigtigt mange butikker vælge at forlænge udsalgsfesten, så den går helt frem til og med Cyber Monday. Faktisk er det ifølge FIDH's undersøgelse hele 38 procent af butikkerne, der forlænger festen og dermed gør den til Black Weekend.

"Der sidder mange tusinde danskere klar ved tasterne for at sikre sig de vildeste tilbud natten til fredag, hvor vi sparker Black Friday i gang online, og det går rigtig stærkt, så man skal holde sig til, men den store interesse betyder også, at Black Friday kan opleves lidt hektisk, og ikke alle kunder har mulighed for at være med på selve dagen. Derfor forlænger vi faktisk Black Friday hen over weekenden for at give endnu flere kunder muligheden for at få fingre i nogle af de gode tilbud. Det tiltag kan vi se, at kunderne synes godt om, for Black Friday-weekenden sidste år endte med at blive årets travleste med langt over 1 million besøgende på hjemmesiden fra fredag til søndag og mere end 300.000 besøgende i vores varehuse landet over," fortæller Frederik Danvig, Elgiganten.

Hvornår er Black Friday og Cyber Monday? Black Friday er en amerikansk "opfindelse", og den afholdes hvert år fredag umiddelbart efter Thanksgiving. Så i år er Black Friday den 23. november 2018. Cyber Monday er den efterfølgende mandag, det vil sige, at i år er Cyber Monday mandag den 26. november 2018.

Hvad skal vi holde øje med?

Og hvad skal vi så holde øje med i år? Selv om Apple lige har lanceret iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR, så skal man nok ikke regne med, at det er disse nyheder, man kan møde, især ikke da Apple er kendt for hellere at ville udstede gavekort end at sætte priserne ned. Men mon ikke, man et eller andet sted kan finde et godt tilbud på sidste års iPhone X?

Ifølge Frederik Danvig har de sidste mange års Black Friday-tilbud især handlet om store fladskærme, smartphones, trådløse højtalere, tablets, bærbare pc’ere og hovedtelefoner, men det kan ændre sig lidt i år.

"Vi forventer også, at gaming-produkter vil blive ekstremt populære. Det vil sige alt lige fra headsets til mus, tastaturer og andet gaming-udstyr, siger Frederik Danvig, som understreger, at der "kommer til at blive vilde Black Friday-tilbud over hele linjen, så der er virkelig noget at glæde sig til for de elektronikglade".

Stilhed før stormen

Den store og stærkt stigende interesse har dog sine udfordringer for de mange butikker. Det er ikke kun netbutikkerne, der fejrer Black Friday, og det kan mærkes i de fysiske butikker. Ifølge FDIH's undersøgelse er salget i hver femte butik markant faldende eller helt dødt i ugen op til Black Friday, og i knap halvdelen er salget ramt, hvilket dog ikke bekymrer foreningens administrerende direktør.

”Det er ikke så overraskende. Forbrugerne bliver jo bombarderet med reklamer om Black Friday, så mange vælger selvfølgelig at vente til dagen, hvis de skal købe. Det er en naturlig stilhed før stormen, og så giver det jo også butikkerne mulighed for at blive helt klar til dagen, Niels Ralund”.

Det er dog ikke kun online-butikkerne, der har glæde af de store udsalgsdage. De mange pakker, der købes over nettet skal jo fragtes ud, og det betød, at pakkeleverandørerne sidste år oplevede en fordobling af sendte pakker. PostNord havde for eksempel den travleste uge nogensinde, da udsalget sluttede efter Cyber Monday, og de håbefulde købere begyndte at kigge langt efter deres indkøbte tilbudsvarer.