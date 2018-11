Black Friday 2018: De bedste tilbud på smartphones

Bedste Black Friday-tilbud Vores skribenter søger hele tiden efter de allerbedste Black Friday-tilbud for at finde de bedste aftaler fra troværdige forhandlere til dig. Du kan støtte os ved at klikke på aftalerne – som vi helt uafhængigt – præsenterer. Nogle af forhandlerne er såkaldte affiliate-partnere med TechRadar, og det giver os en lille del af det potentielle salg, men koster dig ikke en krone.

Endelig er vi lige ved at være der: Ét minut efter midnat i nat åbner de fleste webshops for godteposen af Black Friday-deals, mens de fysiske butikker typisk slår dørene op for tilbudsjægerne i morgen tidlig, fredag den 23. november. Og nu, hvor kulminationen på Black Friday-nedtællingen er meget tæt på, er de gode mobil-tilbud for alvor begyndt at rulle ind.

Nedenfor har vi samlet nogle af de bedste smartphones-deals, du kan score lige nu - og vi fortsætter med at opdatere vores oversigt over alle de bedste Black Friday-tilbud, hvor der også løbende vil blive tilføjet nye tilbud på mobiler.

Black Friday 2018: mobiler på tilbud!

De bedste Black Friday mobil-tilbud

Apple iPhone 7 128 GB| (4688-) 3899,- | 17 %| Bilka

En besparelse på 17 % lyder måske umiddelbart ikke af så meget – især ikke, når man sammenligner med Black Friday-rabatter på andre mobil-brands. Men Apples produkter ryger sjældent langt ned i pris, så dette tilbud kan godt være værd at kigge nærmere på.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. november

Her får du virkelig meget telefon for pengene. Motorola Moto G6 Plus byder på en stor, klar skærm samt en fin ydeevne, lød konklusionen blandt andet i vores engelske søster-sites anmeldelse, som du kan læse her.



Tilbuddet gælder kun fredag den 23. november 2018 – og kun i begrænset antal.

Apple iPhone 6S 32GB | (2599,-) 1980,- | 24% | 3.dk

Hos teleselskabet 3 kan du allerede nu gøre et godt køb på iPhone 6S. Du kan enten købe den kontant til 1.980 kroner sammen med et abonnement til 150 kroner pr. måned, eller du kan købe den på afbetaling til 66 kroner pr. måned over 30 måneder.

Tilbudet gælder t.o.m. 26. november!

View Deal

iPhone X 64GB | (8049,-) 6001,- | 25% | YouSee Apple's seneste iPhone's, XS, XS Max og XR bliver næppe nedsat på Black Friday, men sidste års iPhone X ligger stadigvæk tæt nok på til, at forskellen mellem den og de nye modeller på mange områder er minimal.

Hos YouSee kan du lige nu få iPhone X til en pris på 6001 kroner, eller til 260 kroner pr. måned i 24 måneder. Begge tilbud kræver, at du tegner et abonnement med eksempelvis 15GB data og fri tale til 199 kr/md. Læs TechRadar's anmeldelse af iPhone X .

Tilbudet gælder t.o.m. 26. november!