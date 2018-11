Bästa erbjudanden på spelkonsoler under Black Friday 2018 Hoppa till erbjudanden efter kategori: 1. Playstation

2. Xbox One

3. Nintendo

4. Oculus Go

5. HTC Vive



Våra redaktörer söker igenom tusentals erbjudanden för att hitta de allra bästa erbjudandena från de allra bästa återförsäljarna. Du kan stödja oss genom att klicka på dessa oberoende valda länkar, då vi tjänar en liten provision på alla köp du gör, utan att det innebär någon extra kostnad för dig.

Nu är det äntligen Black Friday och flera butiker erbjuder rabatter på alla möjliga sorters spelkonsoler under den stora reaveckan och shoppinghelgen. Vi har sett allt ifrån Playstation 4 Pro och Slim till Xbox One S och Oculus Go.

Våra skribenter har arbetat hårt hela veckan med att gallra ut de allra bästa erbjudanden från hundratals som kommit från alla svenska butiker. Det kan ibland vara svårt som konsument att veta vad som är ett riktigt bra erbjudande. Men bara lugn, det är därför TechRadar finns här för att hjälpa dig.

Under Black Week, Black Friday och Cyber Monday släpps hundratals, om inte tusentals, erbjudanden från en mängd olika butiker. Vissa är live i en timme, andra är live i ett dygn eller över en hel helg. Det finns inga garantier för hur länge produkten kommer vara tillgänglig eller när webblagret kommer ta slut. Så om du ser en spelkonsol som du gillar, passa på att köpa den innan den försvinner.

Vi här på TechRadar kommer att hålla artikeln uppdaterad under hela helgen i takt med att nya erbjudanden dyker upp och gamla byts ut, så du kan shoppa i lugn och ro. Vi har delat in alla de bästa deals efter märke och modell. Scrolla bara ned för den här sidan för att se vad alla svenska butiker bjuder på under Black Friday-helgen och Cyber Monday.

Titta gärna in här igen under helgens gång för att inte missa alla bra erbjudanden!

Läs om de bästa erbjudandena:

Playstation

Playstation 4 Pro Basenhet 1TB Red Dead Redemption 2 Bundle | (4 990, ) 3 990,- | Webhallen

Med 20 procent rabatt kan du köpa Sonys upphottade Playstation 4 Pro som spelar spel i 4K HDR, nu bundlat med Rockstars nya högt prisade western-epos Red Dead Redemption 2. Det första spelet i serien släpptes för drygt 8 år sedan så uppföljaren, som låter dig leva livet som cowboy, har varit hett efterlängtad. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Playstation 4 500GB Slim | (3 190,-) 2 888,- | CDON

Sonys Playstation 4 i sitt basutförande här rabatterad 9 procent. Spelar alla Playstation 4-spel och med en prenumeration på Playstation Plus kan du spela online. Full-HD upplösning och HDR ger en fin och klar bild. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Playstation 4 1TB Pro | (4 590,-) 3 990,- | CDON

Sonys mer kraftfulla konsol här rabatterad 13 procent. Är kapabel att visa bilder i 4K upplösning med där spel kan köras i upp till 60 FPS och även visas i HDR. Spela online med en prenumeration på Playstation Plus. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Playstation 4 Pro 1TB Fortnite | (4 590,-) 3 990,- | CDON

Det närmast absurt populära Fortnite finns här 13 procent rabatterat i en bundle med Sonys kraftpaket Playstation 4 Pro. Fortnite är ett otroligt populärt onlinespel som möjligtvis spelas bäst på just Playstation 4 Pro. Glöm inte att lägga till en prenumeration på Playstation Plus så att du kan spela online. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Xbox One

Xbox One S + Forza Horizon 4 Bundle | (3 290,-) 1 990,- | CDON

Om du gillar racing inte redan äger Microsofts populära spelkonsol så är det definitivt dags nu. Med 40 procents rabatt får du det inte ens 2 månader gamla spelet Forza Horizon 4 som här bundlas med baspaketet Xbox One S. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Xbox One Wireless Controller Phantom Black + Gears of War 4 (649,-) 349 ,- | CDON Handkontroller är en sådan där grej som man måste köpa lite då och då men som kan vara oväntat dyra. Om du håller med så är det bara att slå till på det här erbjudandet där du får en ny trådlös Xbox One handkontroll i färgen Phantom Black samt det senaste spelet i Gears of War-sagan med 46 procents rabatt. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Xbox One Wireless Controller Combat Tech + Gears of War 4 (649,-) 399 ,- | CDON Handkontroller är en sådan där grej som man måste köpa lite då och då men som kan vara oväntat dyra. Om du håller med så är det bara att slå till på det här erbjudandet där du får en ny trådlös Xbox One handkontroll med designen Combat Tech samt det senaste spelet i Gears of War-sagan med nästan 40 procents rabatt. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker.

View Deal

Xbox One S 1TB + Game Pass + Xbox Live | (3 290,-) 1 990,- | CDON

En Xbox One med 1TB utrymme där du kan lägga in massvis med spel. 3 månaders Game Pass låter dig fritt ladda ner och spela utvalda Microsoft-titlar ibland t.om. innan de släpps. Slutligen Xbox Live så att du kan spela alla spel online. Med en rabatt på 40 procent, är det här det perfekta paketet? Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 + Forza Motorsport 7 | (5 290,-) 3 990,- | CDON

Microsofts riktiga monsterkonsol som kan visa spel i 4K och HDR tillsammans med två av de bästa racingspelen som gjorts och allt med 25 procent rabbatt. Forza Motorsport 7 släpptes förra hösten och är väldigt omtyckt medan Forza Horizon 4 släpptes för inte ens 2 månader sedan och är något av ett måste för racingfantaster. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Xbox One S + Battlefield V | (3 390,-) 1 990,- | CDON

Battlefield V släpptes bara för några dagar sedan och har du ingen konsol att spela det på så är det här erbjudandet på 41 procent rabatt närmast oslagbart. Lägger du till lite pengar för ett Xbox Live-abonnemang så har du nog att göra till nästa jul Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Xbox One X 1TB + Battlefield V | (5 390,-) 3 990,- | CDON

Battlefield 5 är bara några dagar gammalt och här får du det, tillsammans med den kanske bästa konsolen att spela det på, Xbox One X, för ett pris som är rabatterat till 26 procent. Battlefield V är vackert nog som det är och när det spelas i 4K i 60 FPS så är det närmast sagolikt. Erbjudandet gäller från den 22 till 25 november eller så långt lagret räcker. View Deal

Xbox One X 1TB + Player Unknown's Battleground | (4 990,-) 3 995,- | Elgiganten

Intelligens och snabba reflexer är bra egenskaper att ha i Player Unknown's Battleground, ofta kallat PUBG, och att kunna spela det i 4k på din nya Xbox One X är inget fel. Här med 20 procents rabatt. Psst! Glöm inte Xbox Live-prenumeration så du kan spela online. Erbjudandet gäller till 23/11 23:59 eller så långt lagret räcker. View Deal

Nintendo

New Nintendo 3DS XL Snes Edition | (1 696,-) 1 490,- | Elgiganten

Nintendo 3DS må ha några år på nacken, men den har å andra sidan en sådan uppsjö av underbara spel som knappt har åldrats alls att om du inte har haft en tidigare så är det dags nu. Dessutom får du den större modellen som är designad som ett Super Nintendo med 6 procents rabatt. Erbjudandet gäller till 23/11 23:59 eller så långt lagret räcker. View Deal

Oculus Go

Oculus Go VR Headset | (3 389,-) 2 889,- | Elgiganten

VR kommer bara bli större och större och har du inte gett dig in än så är det dags nu. Ett av de bättre VR-headset som släppts är här rabatterat med 15 procent. Erbjudandet gäller till 23/11 23:59 eller så långt lagret räcker. View Deal

HTC

C64 Mini