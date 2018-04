De beste Bluetooth-høyttalerne i 2018: Supre bærbare høyttalere i ulike prisklasser

Velkommen til TechRadars oppsummering av de beste Bluetooth-høyttalerne i 2018.

Det er to ekstreme ytterpunkter i lyduniverset. På den ene siden finner du kostbare hifi-anlegg som består av en rekke enheter. De kan høres fantastiske ut, men de koster en arm eller fot, og de tar opp mye plass.

På den andre siden av spekteret finner vi Bluetooth-høyttalerne. Joda, du må stadig lade disse batteridrevne enhetene, og at de bruker Bluetooth i stedet for en god, gammeldags kabel, gjør at lydkvaliteten aldri vil bli like god. Men de er billigere og langt mer praktiske å bruke.

Om du ser etter en høyttaler du kan ta med på din neste reise, et bærbart kraftsenter for lyd til bruk på stranda, eller en stemningsskapende, trådløs høyttaler til den neste hjemmefesten, er det garantert en bluetooth-høyttaler for deg der ute.

Trenger du noen forslag? Her er vår liste over de beste Bluetooth-høyttalerne som finnes på markedet. Noen er robuste. Andre er stilige. Noen er vanntette, mens andre ikke egner seg til utendørs bruk. Les vår liste og velg det som passer for din bruk.

Hvordan velge den beste Bluetooth-høyttaleren?

Et av de vanskeligste spørsmålene å svare på til folk som skal kjøpe seg en Bluetooth-høyttaler, er følgende: Hvordan velger man den beste?

Uavhengig av hvilke funksjoner du ønsker, er det viktig at høyttaleren har lang batterilevetid og god lydkvalitet. Det er ingen vits å ha en enhet pakket av funksjoner om batteriet dør raskt og lyden ikke høres bra ut. Alle våre valg på lista møter disse to kravene. Velger du en høyttaler fra vår liste, kan du derfor konsentrere deg mer om hvilke funksjoner du ønsker deg.

Mange ønsker seg vannresistente høyttalere (og vanntette høyttalere), stemmegjenkjenning og enhetslading, som gjør at du kan plugge telefonen eller nettbrettet i høyttaleren for å få litt ekstra strøm om batteriet begynner å bli tomt. Enkelte høyttalere (som UE Boom 2) har nå alle disse tre funksjonene.

Du kan også skrenke inn valgene ved å velge høyttaler ut fra hva slags aktivitet du kommer til å bruke den til. For eksempel har ikke nødvendigvis en super reisehøyttaler de samme egenskapene som den beste høyttaleren til bruk i hjemmet.

Vi har forsøkt å belyse noen av de vanligste bruksområdene nedenfor og valgt den høyttaleren som passer perfekt til hvert bruk.

Her er en full liste av de beste Bluetooth-høyttalerne du får kjøpt:

1. UE Boom 2

Den beste Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,54 kilo | Batterilevetid: 15 timer | Trådløs rekkevidde: 9+ meter | Frekvensrespons: 90 Hz - 20 kHz | Høyttalerelementer: To 1.75"-drivere og to 1.75" x 3" passive bassenheter | NFC: Ja **AUX-inngang:** Ja **USB-lading:* Ja

Strålende design

Vanntett

Bra sett med funksjoner

Batterilevetiden er ikke forbedret fra originalen

Denne oppfølgeren til UE Boom har alt en Bluetooth-høyttaler skal ha. Lyden er høy, men likevel detaljert. Portabel, men likevel utrolig slitesterk. Og enda bedre: Den er vanntett, og det som pleide å være den beste Bluetooth-høyttaleren for de fleste anledninger, er nå blitt den beste for enhver anledning.

Er du godt i gang med letingen etter din neste – eller første – Bluetooth-høyttaler, kan du slutte å lete nå (hvis du ser etter litt mer kraft, er også Megaboom fra UE et godt valg).

Les hele anmeldelsen: UE Boom 2

2. Fugoo Style

Den nest beste Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,45 kilo | Batterilevetid: Opptil 40 timer | Trådløs rekkevidde: 9+ meter | Frekvensrespons: 60 Hz -20 kHz | Høyttalerelementer: To 28 mm neodym-diskanthøyttalere, to 39 mm neodym-aluminium mellomtone-/basshøyttalere, to 43 mm x 54 mm passive bassenheter | NFC: Nei | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Ja

Fantastisk lyd

Lang batterilevetid

Ingen negative ting å nevne

Her er en av de best bevarte hemmelighetene i markedet for Bluetooth-høyttalere. Fugoo kommer i tre stiler (Style, Tough eller Sport), men uansett hvilken du velger, fungerer denne høyttaleren like bra ute i det fri som på salongbordet ditt.

Til tross for liten størrelse tilbyr produktet oppsiktsvekkende god lyd, og ikke minst får du opptil 40 timers batterilevetid når man spiller musikk på et medium volum. Vi klarte å få nesten 20 timer ut av høyttaleren på høyt volum.

Les hele anmeldelsen: Fugoo

3. JBL Charge 3

En stor høyttaler som også lader telefonen din

Vekt: 0,8 kilo | Batterilevetid: 20 timer | Trådløs rekkevidde: 9+ meter | Frekvensrespons: 65 Hz - 20 kHz | Høyttalerelementer: To 1.7" elementer og to passive bassenheter | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: 3.0 | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Ja

En vill bassrespons

Vanntett

Utsatte basshøyttalere

JBL Charge 3-pakken gir overbevisende mange funksjoner og en utmerket lydkvalitet. Den leverer mer enn vekten skulle tilsi, og den spiller både høyt og uten forvrengninger.

Ladelinjen til høyttalerne har lenge vært på vår anbefalingsliste, takket være måten den kombinerer god lydkvalitet med muligheten til å lade enhetene dine gjennom USB.

Deres siste produkt opprettholder JBLs markedsposisjon innen Bluetooth-høyttalere.

Les hele anmeldelsen: JBL Charge 3

4. Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless

Den beste blant de dyrere Bluetooth-høyttalerne

Vekt: 6,35 kilo | Batterilevetid: Ikke tilgjengelig | Trådløs rekkevidde: Ikke tilgjengelig | Frekvensrespons: 44 Hz - 28 kHz | Høyttalerelementer: To 25W diskanthøyttalere, to 25 W mellomtoneelementer, en 50 W basshøyttaler | NFC: Nei | Bluetooth version: 4.1 | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Nei

Utmerket allround-lyd

Ikonisk design

Begrenset stereoeffekt

Litt vanskelig å sette opp

Den nye Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless-høyttaleren har et vakkert design. En solid, og betryggende tung, trådløs høyttaler som tar vare på B&W sin arv, som den britiske lydmesteren har bygd opp gjennom hele sin eksistens: Lyden er klar og naturlig, og høyttaleren gir en lyd som fyller rommet med strålende mellomtoner og dynamisk, kontrollert bass.

Det svir litt i lommeboka, men om du er en lydelsker som også liker bærbare høyttalere, er Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless den eneste høyttaleren du bør vurdere å kjøpe.

Les hele anmeldelsen: Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless

5. Bose SoundLink Mini II

Den beste mellomstore høyttaleren

Vekt: 0,68 kilo | Størrelse: 2 x 7,1 x 2,3 tommer (H x B x D) | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: 10 meter | Frekvensrespons: Ikke tilgjengelig | Høyttalerelementer: Ikke tilgjengelig | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Nei

Super lyd

Bygget som en tank

Kompakt form

Har verken NFC eller Bluetooths flerpunktsteknologi (Multipoint)

Bose SoundLink Mini II er relativt gammel. Den ble lansert i juni 2015, men det er feil å avskrive SoundLink Mini II på grunn av alderen, for den er fortsatt en av de trådløse høyttalerne med best lyd.

Den yter langt bedre enn størrelsen skulle tilsi, med dyp bass, glitrende høytoner og frodige mellomtoner. Mens de fleste trådløse høyttalere høres OK ut, viser Mini II at små høyttalere ikke trenger å gå på kompromiss med lyden og andre Bose-varemerker som en ladestasjon.

Les hele anmeldelsen: Bose SoundLink Mini II

6. UE Wonderboom

Den beste utendørshøyttaleren

Vekt: 0,43 kilo | Størrelse: 102 x 93,5 mm (H x D) | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: 33 meter | Frekvensrespons: 80 Hz – 20 kHz | Høyttalerelementer: to 40 mm aktive enheter og to 46,1 mm x 65,2 mm passive bassenheter | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | AUX-inngang: Nei | USB-lading: Nei

360-graders lyd

Flerpunktsteknologi

Vanntett

Litt begrenset lyd

Når noen spør oss om å anbefale en vanntett høyttaler, er UE Roll 2 alltid på toppen av lista. Vi elsket Roll 2 sin unike form og 15-meters rekkevidde. Selvsagt var lyden bra også. Det som manglet, var bassen. Logitech, UEs morselskap, har fikset Roll 2 sin bassmangel ved å lage et produkt med det passende navnet UE Wonderboom.

Vi mener UE Wonderboom overgår Roll 2 på nesten alle felt, med unntak av at den mangler Roll 2s praktiske strikk. Hvis du leter etter en av de beste vanntette Bluetooth-høyttalerne på markedet, er det likevel vanskelig å finne noen bedre enn UE Wonderboom.

Les hele anmeldelsen: UE Wonderboom

7. Creative Muvo 2C

Den beste blant de billigere Bluetooth-høyttalerne

Vekt: 0,16 kilo | Batterilevetid: 6 timer | Trådløs rekkevidde: Ikke tilgjengelig | Frekvensrespons: Ikke tilgjengelig | Høyttalerelementer: 1 x fullskala | NFC: Nei | AUX-inngang: Ja | Bluetooth-versjon: 4.2 | Vanntett: Ja (IP66) | Lader enheter via USB: Nei

Mange funksjoner

God bass

App med mange feil

De avanserte funksjonene kan være vanskelig å bruke

Creative Muvo 2C gir langt bedre lydkvalitet enn vekten skulle tilsi. Denne lille Bluetooth-høyttaleren er en av de minste vi har sett med et eget basselement, noe som gir et mye mer dynamisk lydbilde enn mange andre høyttalere i samme prisklasse. Dessuten har den mange innganger, slik at du kan spille musikk via Bluetooth, en 3,5 mm-kabel og USB. Du kan til og med sette inn et microSD-kort for å spille av MP3-filer direkte.

Om du bruker mer penger på en høyttaler, får du selvsagt en mer raffinert lyd, dypere bass og en lengre batterilevetid. Men ser du etter en rimelig høyttaler, er det vanskelig å få noe bedre enn Muvo 2C.

Nylig anmeldte vi storebroren, Creative Muvo 2 , som kan være et alternativ hvis du vil ha samme funksjonalitet i en litt større utgave. Men den gir ikke like god valuta for pengene som 2C.

Les hele anmeldelsen: Creative Muvo 2C

8. Bang & Olufsen Beoplay P2

Den beste lette Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,28 kilo | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: Ikke tilgjengelig | Frekvensrespons: 68 Hz - 21.000 Hz | Høyttalerelementer: 2 x 15W klasse D for diskanthøyttaler og lavfrekvent høyttaler (2 x 50 W makskraft) | NFC: Nei | AUX-inngang: Nei | USB-lading: Nei

Ultra-bærbar

God bass ut fra størrelsen

Det skorter på høy- og mellomtonene

En pose eller eske til produktet hadde vært på sin plass

Bang & Olufsen skapte en hit med Beoplay P2. En godt utformet høyttaler, som er ekstremt enkel å bruke, har en god app som følger med, og lyden er god. På toppen av det hele er høyttaleren ultraportabel, uten at det går noe særlig ut over basskvaliteten. Du kan få noe litt større (og i stereo) til samme pris, men i denne størrelsen rettferdiggjør lydkvaliteten faktisk prisen.

Les hele anmeldelsen: B&O Beoplay P2

9. Marshall Kilburn

Den beste store Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 3 kilo | Batterilevetid: Opptil 20 timer | Trådløs rekkevidde: Ikke tilgjengelig | Frekvensrespons: 62 - 20,000Hz | Høyttalerelementer: to 3/4-tommers diskanthøyttalere, en 4-tommers lavfrekvent høyttaler | NFC: No | AUX-inngang: Ja | USB-lading: Ja

Bass og diskantkontroll

Bassen er som et jordskjelv

Ingen avspillingskontroller

Ikke like bærbar som konkurrentene

Marshall Kilburn ser kanskje ikke ut til å være den beste Bluetooth-høyttaleren. Den er stor, tung, har ikke USB-lading og er ikke vanntett. Og den er dyr.

Men ingenting av dette er viktig, for Kilburn har så utrolig god lyd.

I løpet av en måneds tid ble vi forelsket i Kilburns design, følelse og enestående lydkvalitet. Det er ingen andre bærbare Bluetooth-høyttalere på markedet som denne. Den gir er et stykke lydkunst som du vil være stolt av å spille for vennene dine på fest.

Les hele anmeldelsen: Marshall Kilburn

10. Denon Envaya (DSB-250BT)

Den mest solide Bluetooth-høyttaleren

Vekt: 0,75 kilo | Størrelse: 209 x 74 x 77 mm (B x D x H) | Batterilevetid: 13 timer | Trådløs rekkevidde: 30 meter | Frekvensrespons: Ikke tilgjengelig | Høyttalerelementer: 2 x 40 mm driver med full rekkevidde, 1 x 53 x 135 mm passiv bassenhet | NFC: Nei | AUX-inngang: Yes | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | Vær-resistent: Ja | USB-lading: No

Kraftig og rik lyd som fyller rommet

Bedre balansert lyd enn de fleste andre

Dårlige knapper

Laber diskant

Den nyeste høyttaleren i Denon Envaya-serien er en av de første høyttalerne som har gjort oss målløse i 2018. Den har en kraftig lyd som fyller rommet, og som vil låte bra i de fleste ører. Den er også vanntett. Siden den er bygget som en tank, er den en av de mest solide høyttalerne vi noensinne har holdt i hendene.

Til tross for en nesten feilfri ytelse, er ikke Envaya helt perfekt: Mens lyden ellers er kraftig og rik, har den laber diskant, og knappene på siden føles stive og er vanskelige å bruke. Dette er egentlig bare småplukk, for Denon Envaya er fortsatt en flott Bluetooth-høyttaler – og en av de beste du kan kjøpe i år.

Les hele anmeldelsen: Denon Envaya (DSB-250BT)