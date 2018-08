Revisión Samsung Galaxy S8

El Samsung Galaxy es un teléfono que no se parece a nada que hayas visto en el mercado. Es simplemente impresionante.

Es increíblemente caro en un mundo en el que los teléfonos de gama media son más que suficientes para manejar la mayoría de las tareas que la gente le gusta... pero en el preciso momento en que lo miras es fácil ver por qué.

La pantalla es simplemente brillante - la más clara, más nítida y ofrece reproducción de color fascinante para hacer el ver películas como todo un sueño, y eso es antes de que te des cuenta que está envuelto en una carcasa tan grande que la pantalla más grande del iPhone 7 Plus, en una carcasa que se siente más como el iPhone 7.

El Galaxy S8 no es perfecto - en la búsqueda para acomodar la pantalla, otros factores fueron pasados por alto: es decir, la ubicación del lector de huellas dactilares. Si quieres este teléfono, deberás responder a esta pregunta: ¿está bien usar un escáner de iris?

Y si estás buscando algo aún más grande, y con una vida de la batería mucho mejor para arrancar, entonces el Galaxy S8 Plus es fácilmente el camino a seguir - echa un vistazo a nuestra revisión de que para ver si ese es el teléfono para ti.

Pero el Galaxy S8 es firmemente un teléfono que se eleva por encima de esos puntos para combinar todo en un teléfono que realmente impresiona, encajando perfectamente en la vida cotidiana (siempre y cuando puedas superar el extravagante precio).

Samsung Galaxy S8 precio

Entre £ 30-40 gratis en contrato, £ 689 SIM-free

$30 a $31.25 en las compañías estadounidenses, $724.99 SIM-free

AU$1200 para obtener el S8 SIM-free

El Samsung Galaxy S8 no es el teléfono más barato en el mercado por ningún lado de la imaginación, De hecho, es uno de los más caros. Realmente estás pagando por esa pantalla.

Sin embargo en el Reino Unido, el precio del contrato ya está bajando rápidamente, con algunas ofertas que ofrecen el teléfono por £ 30 al mes con nada que pagar por adelantado - un muy buen negocio.

O, usted puede comprar SIM-libre para un whopping £689.

En Estados Unidos vas a pagar entre $ 30 y $ 31.25 al mes por este teléfono con un contrato de 24 meses a través de compañías estadounidenses como Verizon, AT & T, Sprint y T-Mobile. Su contrato de precios no es barato.

Por $ 724.99, habrá un Samsung Galaxy S8 desbloqueado en los Estados Unidos que ya está disponible para pre-pedido de Samsung y se establece para entregar (en negro) el 31 de mayo. Si deseas estar libre de SIM de inmediato o deseas cualquier otro Color, tendrás que pagar a uno de los portadores primero.

En Australia, estarías pagando un promedio de AU $ 1,200 para conseguir tus manos en este teléfono.

La buena noticia es que al menos tienes una versión de 64 GB de este teléfono en todos los territorios; La presencia de una ranura microSD significa que Samsung no lanzará múltiples variantes del teléfono en diferentes regiones, ofreciendo una cantidad decente de almacenamiento como estándar y dando a los usuarios la opción de agregar a eso si así lo desean.

Pasamos una semana probando a fondo el nuevo Samsung Galaxy S8 - mira nuestro video a continuación para que te enteres como nos fue:

No ver el ojo a ojo

La biometría requiere de más tiempo para desbloquear el teléfono

El Escáner de las huellas digitales está en un lugar pobre

El reconocimiento facial irrita

Correcto, pasemos a los negocios - y empezaremos con lo que más nos preocupa acerca del Galaxy S8.

El principal problema que tenemos con este teléfono se centra en cómo entrarás en él - la mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes ahora esperan usar una huella digital para desbloquear su dispositivo, lo que lo hace seguro y lo que significa que no tiene que picar su PIN mil millones de veces un día.

Es una buena idea, es lo suficientemente seguro para la mayoría de la gente, y funciona - todos estamos de acuerdo con esto.

Con el Galaxy S6, Samsung consiguió hacer funcionar el desbloqueo biométrico correctamente, pero lastimosamente con el Galaxy S8 las cosas se han vuelto difíciles y confusas.

Puedes desbloquear este teléfono con tu cara, una huella digital o una exploración de iris, en orden creciente de nivel de seguridad, haciendo del S8 uno de los teléfonos más seguros en este momento. (Suponiendo que nadie conoce su PIN, por supuesto, que es el método de copia de seguridad de entrada).

Sin embargo, al crear la enorme pantalla en la parte frontal del Galaxy S8, Samsung ha trasladado el escáner de huellas dactilares a la parte posterior del teléfono y lo ha colocado fuera del alcance de la mayoría de los dedos al sujetar el teléfono de forma natural.

Como resultado, tendrá que cambiar el auricular a una posición poco natural en la palma de la mano para alcanzar el escáner con su dígito, y gracias a la forma alargada del sensor de huellas dactilares, puede tardar un par de intentos para registrarse.

También lo hace menos estable en la mano y propenso a caerse. Y en términos de ser incómodo en la mano, el Galaxy S8 Plus lo toma al siguiente nivel, con un tiempo aún más difícil de alcanzar el escáner en la parte superior.

El escáner de huellas digitales, entonces, está demasiado lejos para usarse de forma natural. Entonces, ¿qué tal el escaneo del iris? Bueno, es la mejor implementación que hemos visto de Samsung (mucho mejor de lo que hemos visto en el flammable Note 7), pero todavía no es perfecto.

Hay momentos en los que es impecable, donde acabas de encender el teléfono y estará instantáneamente desbloqueado ya que el S8 ha detectado sus ojos y confirmado su identidad. (O simplemente piensa que tienes bellos iris y quiere impresionarte... de cualquier manera, es rápido).

En las ocasiones en que funciona así experimentará un sentimiento genuiono de estar viviendo en el futuro.

Otras veces, cuando usted está caminando o con la luz más baja, el explorador del iris fallará una y otra vez (aunque extrañamente trabaja muy bien en la oscuridad).

Esto significa que a veces terminamos haciendo caras (por cierto, le sugerimos buscar en YouTube los campeonatos mundiales de caras) en el S8, tratando de forzar el tema abriendo los ojos muy grandes y moviendo el teléfono alrededor con el fin de desbloquearlo.

En el tren, esto no es un comportamiento aceptable - y después de un par de días, realmente hizo que nuestros ojos dolieran, empujándolos a menudo hacia afuera.

También hubo momentos en que el escáner de iris no funcionaría incluso en condiciones óptimas (sentado todavía en la luz brillante), y sólo reiniciar resolvería este problema.

No es inteligente, Samsung. Si ustedes van a hacer que la gente cambie a un escáner de iris, poniendo el sensor de huella digital fuera de su alcance, deberían hacerlo perfecto, no brillante-la mayoría de las veces-pero-a veces-no.

Alrededor de una semana pasó y nos acostumbramos a los matices del escáner de iris; Está bien - es sólo ligeramente irritante tener que sostener tu teléfono de cierta manera, y es inútil mientras caminaba o llevaba gafas de sol (aunque funcionó a través de gafas regulares).

El reconocimiento facial - a pesar de ser el defecto fuera de la caja - es un no-apelativo para nosotros. El teléfono no reconoce tu cara demasiado a menudo, no funciona con poca luz, y puede ser falsificado por una foto. No, no va a pasar.

No hay nada más exasperante sobre esta característica que el hecho de que no se puede ver si estás 'posicionando' tu cara correctamente. Definitivamente hay un ángulo para sostenerlo en lo óptimo... pero no tienes ni idea de por qué.

Lo que los usuarios ahora esperan de los teléfonos insignia - y lo que Samsung había hecho perfectamente antes - es una simple acción de memoria muscular que abre su teléfono. No hay que presionar más, no tener que interactuar con el teléfono para abrirlo - sólo una sola pulsación para estar seguro en su teléfono.

La solución con la que resultamos (ya que no dejamos nuestros teléfonos desbloqueados, que es lo que algunos podrían estar tentados a hacer) es usar Smart Lock, donde puede configurar lugares de confianza o dispositivos conectados para confirmar tu identidad.

Esto significa que si deja su teléfono tirado en el trabajo o en casa alguien puede ingresar en el, sin embargo, por lo que básicamente estas simplemente previniendo un ladrón de ser capaz de acceder a los datos si pierde el Galaxy S8 en el tren.

En resumen, Samsung parece haberse equivocado con este. Habíamos oído rumores de que la marca estaba tratando de agregar una nueva característica donde la huella digital estaba en el mismo lugar que en el S7 (en la base del teléfono), pero en realidad en la pantalla.

Eso habría sido perfecto, ya que es la forma en que la mayoría de la gente activa la pantalla de todos modos.

Pero claramente Samsung no podía hacer que este trabajo de manera efectiva, por lo que decidió empujar el escáner de huellas dactilares hasta la parte posterior de la S8, ya que era el único lugar que quedaba para ponerlo que no requiere de algunos reconfiduración de última hora del teléfono.

Esa es la única explicación lógica, ya que de lo contrario ¿por qué el escáner de huellas dactilares no estaría por encima del logotipo de Samsung, que sería el lugar perfecto para ello?

Un comienzo lento para Bixby

No hay punto para Bixby ahora mismo

Característica de futuro

Bixby Vision agrega inflación innecesaria a la cámara

La otra gran característica que se lanzó con el Samsung Galaxy S8 es Bixby, el rival de voz de la marca de Siri de Apple, Alexa de Amazon y Google menos interesantemente- llamado Asistente.

Aquellos que han usado el Galaxy S3 y S4 recordarán que Samsung ya intentó igualar Siri con S Voice, pero fue un poco inútil, sobre todo cuando los segmentos de voz de Google se pusieron tan buenos.

Bueno, Bixby es la gran apuesta de Samsung en su intento de competir en el campo de los asistentes artificialmente inteligentes, y claramente piensa que puede tener éxito a pesar de estar tan tarde al juego.

El objetivo aquí es hacer de Bixby un acompañamiento indispensable para tu vida cotidiana, recordándote de las cosas cuando las necesites, dejándote saber lo que estás viendo y siendo una ventanilla única de un solo botón para toda la información que necesites.

De hecho, Samsung está tan seguro de que Bixby va a ser brillante que ha destinado un botón dedicado exclusivamente a esta función en el lado del teléfono.

Sí, un teléfono tan bien diseñado que ni siquiera tiene el escáner de huellas dactilares en un lugar accesible, tiene una llave entera dedicada a Bixby... y es muy difícil ver el por qué ahora mismo.

Bixby es bastante mundano en el lanzamiento, y eso es en gran parte porque no viene con ningún tipo de reconocimiento de voz. Obtendrá esa facilidad en Corea del Sur y Estados Unidos más adelante en la primavera (con la información más reciente que indica que el lanzamiento ocurrirá a finales de junio), y alrededor del resto del mundo en una fecha posterior.

En el Reino Unido, se podría suponer que no sería demasiado tiempo - pero, una vez más, esa región se estaba esperando Samsung Pay hace un tiempo, y apenas esta aparezciendo.

Entonces, ¿qué significa Bixby para usted, el nuevo comprador de teléfono? Bueno, nada. Es normal en el mejor de los casos, y bastante inútil en el peor.

Bixby Vision, un pequeño icono que vive en la esquina de la cámara, será capaz de analizar lo que se muestra a través del visor de la cámara (tanto en vivo como de una foto tomada) y le permiten saber si usted puede comprar, reconocer la imagen y Dada la información o le dejó saber sobre un lugar que usted está revisando.

Excepto los resultados del reconocimiento de la imagen apenas te muestran cosas en Pinterest, el elemento de las compras parece reconocer casi nada en el lanzamiento y la opción de los lugares es bastante irregular. Es lento para resolver lo que está viendo y, en general, es sólo un desperdicio de pantalla en este momento.

Bixby Home, la pantalla que vive al lado de la pantalla de inicio, es mucho mejor.

Es contextual e interesante, y puedes colocar tus elementos favoritos (como Spotify, por ejemplo) en la parte superior para facilitar el acceso desde cualquier parte del teléfono. No es nada abrumador, pero es bastante ordenado, aunque hay una pausa cada vez que lo abre por primera vez, como si Bixby estuviera tratando de recordar dónde dejó su página de inicio.

Y luego tenemos Bixby Recordatorios, donde te alertarán de las cosas que las que ha hecho notas en el pasado. Puedes configurar un desencadenador de ubicación para recordarle que debe comprar fruta cuando pasa una ubicación o hacer ping en un momento determinado para recordarle que debe llamar a alguien.

Nada de esto es exactamente nuevo, sin embargo, y no hay absolutamente ninguna razón por la que compraría el Samsung Galaxy S8 poe wl Bixby.

Sin embargo, no juzgues a Bixby todavía; Mientras que en este momento es casi inútil como una característica (Google Assistant, que también está a bordo, es millas mejor y más completo en este momento), eso no significa que no será grande en el futuro.

Samsung es bastante jazzed acerca de Bixby, y el hecho de que será capaz de entender las cosas contextualmente en el futuro. En este momento sólo puede funcionar con un puñado de aplicaciones nativas (ni siquiera todas ellas...) y nisiquiera hay interacción con las opciones de terceros. Pero a partir de esta bellota, Samsung insiste, un poderoso roble crecerá.

Imagínese no sólo ser capaz de establecer un lugar para comprar fruta, sino que se hace ping cuando se vende en algún lugar cercano. O tomar una foto de algo y encontrarlo mucho más barato en línea de inmediato, o ser capaz de pedirle a su teléfono para hacer las cosas contextualmente (por ejemplo: "Bixby, ¿puede encender la calefacción cuando estoy a veinte minutos de casa? Bixby, sube las fotos de mi carrera hoy a Facebook con el título '#blessed #squadgoals # ImsorryforwhoI'vebecome).

Ese es el mundo Samsung es prometedor, y si usted compra el S8 usted estará comprando esa promesa. Sin embargo, en este momento, eso es todo lo que es ... y no hay manera de que podamos recomendar un teléfono basado en una promesa, ya que Samsung podría simplemente tirar del enchufe de una función como Bixby si realmente no puede conseguir que funcione correctamente.