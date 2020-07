Xbox hoofd: game streaming vervangt niet consoles of gaming PC's

Voor gamers die enthousiast zijn over het vooruitzicht van het streamen van hun favoriete games vanuit de cloud, moeten misschien hun hoop temperen. Terwijl Microsofts Project xCloud in de bètafase zit, met "honderdduizenden" spelers die de game streaming service voor mobiel en PC wereldwijd hebben getest, heeft Xbox-baas Phil Spencer zich uitgesproken over het feit dat game streaming nog lang niet een waardige vervanger kan zijn voor klassiek gamen.

In een VC-interview voor Gamelab Conference - video hieronder - sprak Phil Spencer over de hype voor Project xCloud en streaming in het algemeen, waarbij hij verklaarde dat hij "nooit heeft geprobeerd xCloud te positioneren als een vervanging voor je game-PC of voor een console".

"We bouwen deze mogelijkheid op om je in staat te stellen de gamen te gaan spelen die je wilt gaan spelen, maar niet als vervanging voor waar je ze vandaag de dag gaat spelen," zei Spencer, terwijl hij eraan toevoegde dat "ik denk niet dat de meest betrouwbare plek om een spel te gaan spelen binnenkort vanuit een azuurblauw datacenter of iemands datacenter zal worden gestreamd."

Spencer versus Stadia

Het is een verfrissende bekentenis van de Xbox-baas, die eerder duidelijk heeft gemaakt dat hij niet denkt dat de Xbox Series X en PS5 de laatste consolegeneratie zullen zijn. Het is ook opmerkelijk dat de eerste game streamingdienst Google Stadia, onthuld eind 2019, erg worstelt om maar enigszins in de buurt te komen van het aantal titels dat PS Now of Xbox Game Pass te bieden heeft.

Streaming heeft het historisch gezien altijd lastig gehad, gezien de inconsistenties in de bandbreedte van internet over de huizen van verschillende gamers en een overvloed aan technische hindernissen. Het lijkt verstandig voor Microsoft om te voorkomen dat gamers te snel hun hoop vestigen. Project xCloud is echter langzaam aan het ploeteren naar een meer volwaardige lancering (met integratie in Xbox Game Pass), en het kan het gebrek aan vertrouwen van Microsoft in de technologie zijn dat ervoor zorgt dat game streaming voorlopig nog niet zo belangrijk wordt geacht als gewone consoles.

Via GameSpot